Héctor Vargas: "Hace falta gente que piense en el fútbol y no en sus intereses"

Héctor Vargas, técnico argentino del Marathón, ha hablado sobre el buen momento que viven, de la remontada ante Real España y sobre el clásico entre Olimpia y Motagua que todavía no tiene fecha de reprogramación.

Tabla de posiciones del torneo Apertura

"El trabajo en equipos que hacemos se refleja en los resultados que estamos teniendo", comenzó diciendo Vargas para el programa radial Fútbol y Más.

El estratega se refirió a lo que ahora le tocará enfrentar al Olimpia de Pedro Troglio en Tocoa por la jornada 16, debido al clima y el estado de la cancha.

"En el caso de Pedro se va despertar con una realidad que es el fútbol de Honduras ir a jugar a Tocoa a las 2:00 de la tarde no es fácil, cuesta, es un lugar difícil, el clima, cuando uno no está preparado para esa circunstancia, yo ya tengo muchos años de estar en el país, el jugador de Olimpia no quiere ese horario, me parece a mí que ahí puede ser una sorpresa por el tema frustración en una cancha que no está la mejor condición", comentó.

SOBRE EL PRIMER LUGAR

"Lo bueno es que dependemos de nosotros, como pasó ayer con el Real España, venía con una racha de querer competir, en los primeros minutos acertó con esos dos errores que tuvimos nosotros, pero después tuvimos aciertos que nos hizo ganar el partido, ellos quieren clasificar y nosotros seguir en el primer lugar".

También se refirió al clásico capitalino entre Olimpia y Motagua que todavía no tiene fecha, pese a que solo faltan dos jornada del torneo Apertura.

"Creo que Motagua con un empate ante España queda prácticamente desligado con una posibilidad del primer lugar, está compitiendo a nivel de Concacaf, contra Olimpia si no tiene la posibilidad del primer lugar no va a poner los titulares, se va a dedicar al campeonato que le sirve, ese es el de Concacaf, entonces ese partido se presta para que pongan los jugadores suplentes, entonces ahí es donde uno dice 'a dónde está el fair play', me parece que ahí es donde se debe de jugar el partido primero antes que nosotros juguemos contra el Olimpia", argumentó el DT.

Cree que ese partido se pudo haber jugado ya, lo de los llamados a la Selección es una mala escusa. "Olimpia tiene tres planteles, yo una vez jugué cuando tenía nueve jugadores en la Selección un clásico ante Motagua, esa vez creo que hice debutar a Edrick Menjívar, a veces hace falta gente que piense en el fútbol y que deje de velar sus intereses y si vamos por el fair play vamos con todo, pero a veces lo hacemos cuando le podemos hacer daño al rival".

Cerró. "Si Motagua-Olimpia no se jugó en el Nacional, me imagino que el caso nuestro será en Comayagua, por el bien del fútbol debemos de jugar fuera del Nacional".