Periodista 'explota' con las respuestas de Pep Guardiola: "Cada año dices lo mismo"

El periodista Joe Jackson, del diario inglés The Guardian, explotó este día en una conferencia de prensa del Manchester City contra Pep Guardiola.

El comunicador le preguntó sobre las posibilidades del equipo celeste este año en las Champions League y se cansó de 'escuchar la misma respuesta'.





Periodista: "Hola Pep. Joe Jackson, The Guardian. Sino están preparados para ganar la Champions League ahora ¿cuándo crees que estarán listos? En primavera quizás o la próxima temporada".



Guardiola: "No lo sé".



Periodista: "El motivo por el que te pregunto es porque se ha invertido mucho dinero y cada año dices lo mismo, y lo veo poco extraño que no creas que el City esté todavía preparado para ganar la Champions".



Guardiola: ¿Cuántas veces he respondido a esta pregunta desde mi primer año? No puedo responder otra vez, ya sabes mi opinión sobre ello. Respondí en mi primera rueda de prensa cuando aterricé aquí hace cuatro años. He respondido muchas veces y tengo la misma opinión. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar... pero no sé quien va a ganar. Si ganamos estaremos contentos. Si no ganamos lo intentaremos la temporada que viene. Eso es todo".



Manchester City se enfrenta este martes al Atalanta de local en la tercera jornada de la Champions League por parte del grupo C.