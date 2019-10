Reinaldo Rueda recomienda a compatriota colombiano al Honduras Progreso

Seguir a @fredyro19

El presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, califica de "bastante difícil" la situación que vive el equipo en el torneo Apertura 2019-20 en el cual es colero y anticipa que el próximo técnico será argentino o colombiano.

"Hemos tenido pláticas cercanas con el grupo, ha sido bastante difícil interpretar cuál es el problema que está haciendo que los resultados no se den; hay un buen grupo de jugadores y lamentablemente no nos están acompañando los resultados", lamentó el mandamás ribereño.

Nazar advirtió que "el profesor Ovidio, desde el principio, fue un técnico de transición que conoce a la institución y se iba a quedar para dirigir estos partidos de Olimpia y Real Sociedad; la idea siempre ha sido traer un nuevo técnico que ya estamos en plática para poder traerlo".

Honduras Progreso a una derrota de igualar el peor registro en Liga Nacional.

Prosiguió explicando que están a punto de anunciar a un DT "que agarre al plantel en la pretemporada, que venga y mire el partido con Real de Minas, Real España y Marathón para formarse una idea del plantel, qué jugadores le van a servir y a quiénes vamos a traer".

Desveló que "tenemos dos opciones, hay un colombiano en cartera del cual el profe Reinaldo Rueda nos dio buenas referencias, así como un argentino que fue jugador en el país y tiene buen recorrido... una de esas opciones tomará la batuta del Honduras Progreso", garantizó.

No quiso dar los nombres "para poder terminar de negociar con ellos y eso no me vaya a afectar a la hora de los números y eso", aunque dejó en claro que "el profe Ovidio Fúnez terminaría y se quedaría con el técnico que venga".

NO PASA POR TEMA SALARIAL O PARTE TÉCNICA

"Nosotros sabíamos que la cuestión en el equipo va más allá de ese tema", mencionó Elías Nazar en torno al efímero paso de Ovidio Fúnez y el adiós repentino de Luis Alvarado y el colombiano y Horacio Londoño.

Nazar dice no comprender la causa del mal momento, pues "nos llevó todo el torneo y no pudimos mejorar", quedándose en el sótano con apenas siete unidades.

"Estoy seguro que hay jugadores que no han estado a la altura, pero no creo que haya sido por ganas, simplemente ya tienen su toque y no les da más"... Empero, aceptó que "hay jugadores a los que les duele mucho estar perdiendo y quieren sacar adelante a la institución".

¿Pasa por lo económico esta crisis de resultados? "El tema de los salarios hoy estamos terminando de ponernos al día, por ahí no es un tema salarial sino que ha venido por otras situaciones", confesó Elías.