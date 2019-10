Nuevas confesiones: Cristiano Ronaldo habla de la fecha de su retiro del fútbol

Cristiano Ronaldo atendió a los medios en la previa del partido de la Juventus ante el Lokomotiv Moscú por el el grupo D de la Champions League.

El crack portugués tiene 34 años de edad y hoy fue preguntado sobre su posible retiro del fútbol.

"La edad es sólo un número, ahora tengo más madurez. Tener 33, 34 o 35 años no significa que este en el final de mi carrera. Aún puedo marcar diferencias dentro del campo", aclaró CR7.

Hay que recordar que Cristiano ya había mencionado que su posible adiós al fútbol se podía dar al finalizar su contrato con la Juventus, el cual llega hasta el 30 de junio del 2022. Ahora cambió su versión.

Por otra parte, el delantero de la Juventus dejó una reflexiva respuesta sobre la industria del fútbol: "¿Qué me pone triste? Cuando la gente no dice la verdad. Eso me hace daño. Pero en el fútbol no hay muchas cosas que me puedan poner triste. Acepto la industria del fútbol, llevo 17 años en esto, y sé que es mi trabajo".

Cristiano no quiso hablar sobre trofeos individuales. Hoy apareció en la lista de los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro.

"Para mí, lo que cuenta es lo colectivo, porque cuando se gana con el equipo se puede llegar a los objetivos individuales. Ahora mismo, el Balón de Oro no es lo más importante para mí", afirmó.

Y sobre el hecho de llegar a los 700 goles en su carrera, el luso lo toma con tranquilidad.

"A mí, lo que me llena de felicidad es ganar, llegar a casa, ver a mis hijos felices y dándome la enhorabuena. Estoy orgulloso por los 700 goles, pero es ya es pasado", concluyó.