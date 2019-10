En Olimpia ven duelo con Saprissa como "un clásico de Centroamérica" y "partido lindo"

Seguir a @fredyro19

En Olimpia ven el choque de semifinales de Liga de Concacaf contra Saprissa como "un partido lindo" que hay que ganar a como dé lugar para asomar a una final del torneo alterno a la Concachampions.

"Uno no cambia el chip, estamos en un equipo grande, en las competiciones que enfrentamos tenemos que ser protagonistas", comentó Gustavo Reggi, asistente de Pedro Troglio sobre el torneo, del cual lamenta que vuelvan a jugarlo sin público.

Reggi espera "quedarnos con el primer partido y que podamos ir a cerrarlo de visitante", además, considera que no es perjudicial tener dos juegos a al semana "porque al jugador de fútbol le gusta jugar dos veces" más que "venir y entrenar los siete días para jugar una sola".

La sanción que los tiene participando en la competición a puertas cerradas y en San Pedro Sula es algo que volvió a cuestionar: "Más allá que sea un clásico de Centroamérica u Honduras, todos quieren jugar con público; estas decisiones van perdiendo la importancia que tiene Concacaf... de a poquito la va perdiendo".

Asegura que "en el fútbol no hay favoritos, todos los partidos son distintos, no tiene que ver que uno esté segundo o último". Advierte que "con tu público, cuando por ahí las cosas no van bien, están para alentarte, levantarte el ánimo y ayuda".

Olimpia está preparándose con todo para pegarle primero al Saprissa en la Liga de Concacaf 2019.

BENGTSON, EL ESPÍA ALBO

El segundo al mando del León mencionó el papel que está jugando Jerry Bengtson, su goleador, en la previa de este choque centroamericano.

"Todo lo que pueda ser información, y más de alguien que haya estado en ese equipo, es importante... es más, él se arrimó a darnos información de los jugadores y eso es bueno", dijo Gustavo Reggi sobre Bengtson, ex saprissista entre 2017 y 2018.

El timonel argentino considera que "vamos partido a partido, es muy difícil pensar a futuro", eso sí, garantiza que "nos gustaría llegar a la final, seguir hasta el último partido peleando la Liga".

Cerrando, reitero el compromiso de todos: "Sabemos que es un clásico de Centroamérica, los jugadores lo saben y hay que entrar a jugar como se juegan todos los clásicos".