OFICIAL: Motagua y Olimpia, sin afición en semifinales de Liga Concacaf

¡Es oficial! Concacaf ha confirmado a Fenafuth que el castigo a Olimpia y Motagua no ha sido quitado y por ende jugarán las semifinales de la Liga Concacaf a puertas cerradas y siempre en el Estadio Olímpico.

Ver más: ¿Quién gana la serie entre Olimpia y Saprissa?

José Ernesto Mejía le confirmó a DIEZ que la petición para que el castigo fuera levantado no se pudo consumar, siendo así, tanto Alianza y Saprissa tendrán un punto a su favor que es jugar sin público esta instancia.

La Fenafuth había abogado para que los clubes capitalinos disputaran estos encuentros con afición ya que habían sido castigados de oficio por parte de Concacaf tras los sucesos del clásico que se iba a disputar el 17 de agosto y que dejaron cuatro personas muertas.

Ante eso el órgano rector del fútbol de esta confederación actuó y obligó al Olimpia y Motagua a jugar fuera del Estadio Nacional de Tegucigalpa los octavos, cuartos de final y ahora las semifinales.

Jugarían la gran final con público

Eso sí, se conoció que tanto azules como blancos, de clasificar a la gran final de la Liga Concacaf, se les levantará el castigo y podrán jugar con afición y, presumiblemente en el Estadio Nacional de la capital hondureña.

Los cruces de semifinales:

Jueves 24 de octubre de 2019

6:00 PM Olimpia (HON) vs Deportivo Saprissa (CRC)

8:00 PM Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON)



Jueves 31 de octubre de 2019

6:00 PM FC Motagua (HON) vs Alianza FC (SLV)

8:00 PM Deportivo Saprissa (CRC) vs CD Olimpia (HON)