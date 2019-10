Medford sobre momento de Real España: "Tienen que cambiar muchas cosas"

Seguir a @fredyro19

Hernán Medford atendió a DIEZ desde Costa Rica y valoró el presente irregular de Real España, club al cual dejó antes que concluyera la primera vuelta para volver a su país y recalar en Cartaginés.

"Es un tema que no quiero ni tocar porque al final mucho lo tildaron a uno de villano y no fue así, me fui sin hablar cosas por respeto a la institución, gente que respeto...", inició diciendo un tanto esquivo el estratega tico.

Agregó a ello que "muchos de ustedes (periodistas) hablaron sin saber las cosas, pero una está con la conciencia tranquila, es una institución que quiero y respeto", se limitó a decir.

Repreguntado a qué cosas se refería, Medford dijo que "lamentablemente hablaron y no sabían el tema profundo del porqué me fui. Estoy con la conciencia tranquila", reiteró, par explicar que "hay cosas que son íntimas de la institución y mi persona, realmente hubo motivos por los cuales me vine, pero me las reservo por respeto a ellos (los dirigentes)".

Si bien la Máquina sigue sin alcanzar la estabilidad necesaria para soñar con la Pentagonal, el 'Pelícano' aclara que "tampoco me fui por la parte deportiva, jamás; hay muchas injusticias, pero me la voy a comer, soy un caballero y voy a respetar a la dirigencia de Real España", lanzó.

Y siguió lanzando: "Por respeto tocó por encima lo que ustedes saben, no voy a hablar profundamente del tema, estoy con la conciencia tranquila y algunos juzgaron sin razón", lamentó.

RECOMIENDA CAMBIAR CIERTOS MÉTODOS

El ex timonel de la realeza considera que hay situaciones que se deben "cambiar profundamente, es una recomendación que le mando a todos los dirigentes... muchas cosas tienen que cambiar, ojalá que lo hagan, es una institución que quiero y respeto, que tiene una gran afición".

Para él "tienen que cambiar muchas cosas para que vuelva a ser Real España". Sin quitar el dedo del renglón, Medford apuntó que "no voy a juzgar a nadie, mandé esa recomendación sencilla, normal, y ojalá que cambien muchas cosas para que esa institución vuelva a ser la misma".

A los hinchas les mandó a decir que "los estimo mucho, pero yo no me fui porque solo quise, no se dieron las circunstancias; no estoy para juzgar y hablar de gente que estimo, pero que también las cosas que hacen no las hacen bien", cerró con contundencia.