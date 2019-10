Fernando Araújo: “Vine a dejar una huella en el Vida. Ya he marcado un precedente”

Pasadas 15 jornadas del Torneo Apertura 2019, el entrenador Fernando Araújo está haciendo historia con el Vida en su primera temporada en la Liga Nacional de Honduras.

Hoy, después de cuatro años está a solo tres pasos de clasificar a la institución cocotera a una liguilla (pentagonal). La última de ellas fue en el Apertura 2015-16 cuando fue eliminado por Honduras Progreso en semifinales.

El momento después de ocho torneos parece llegar traducido de la mano del timonel uruguayo que ha consolidado un equipo entre experiencia y juventud.

Hoy en DIEZ dialogamos con el timonel quien confesó ser amigo cercano del DT de la selección de Honduras, Fabián Coito. Acá nos revela sus secretos, disciplina del equipo y el sueño de hacer historia en el fútbol hondureño.

¿Cuál es el significa especial de este triunfo recién ante Motagua?

Yo creo que a uno le reconforta el haber logrado una victoria importante contra un equipo grande del país, es el bicampeón, pero debemos tomarlo con calma. Ahora toca pensar en Marathón que es como otra final para nosotros. Este resultado nos ilusiona para estar entre los primeros cinco.

Ahora está en puestos de pentagonal, pero tres derrotas los ponen en riesgo…

No se nos pasa por la mente, sabemos que tenemos que ir día a día. No nos gusta pensar en el final, pero nos vamos a preparar. Cuando tú piensas en un partido nunca pasa por la mente perder.

¿Es más trabajar con un equipo ganador?

Evidentemente siempre es bueno tener una semana como la que vamos a tener ahora, pero siempre es bueno corregir y mejorar. Vamos a tratar de que ellos entiendan que son tres puntos más.

¿Qué ha sido lo más difícil de dirigir al Vida?

Que ellos entiendan la metodología de trabajo y el entendimiento en los entrenamientos para llevarlo a los partidos. Todo esto comenzó a llegar con el trabajo de mi asistente, finalmente le cambiamos la cara al equipo.

¿Cómo ve el prototipo del futbolista hondureño?

Está bien trabajados solo que en el aspecto táctico, creo que no estaban acostumbrados a ciertos trabajos que son cognitivos. Esto lo hablo referente al Vida, respecto a otros equipos la posibilidad de traer mejores jugadores simplifica el trabajo de los entrenadores.

Es decir: le costó a sus jugadores adaptarse a un estilo de trabajo.

Les costó, pero ellos están entendiendo y el equipo se está viendo de otra manera. Al inicio de la temporada notaba que en algunas cosas me iba a costar mucho trabajo, pero con una base ya tenemos al equipo consolidado.

Usted viene del fútbol nicaragüense: ¿qué tan cerca o lejos están de nosotros?

Están bastante lejos, su fútbol recién está apareciendo. En Nicaragua el equipo más grande es Real Estelí que puede llevar a cualquier futbolista, pero internacionalmente le cuesta porque nunca ha pasado de la primera llave de Concacaf, pero al nivel interno es un equipo fuerte económicamente, por ello la diferencia del resto.



El entrenador Fernando Araújo durante la entrevista a DIEZ. Foto: Edgar Witty

¿Le interesa algún jugador de la Liga Nacional en especial?

Hay buenos jugadores. El goleador del torneo (Juan Ramón Mejía) es un jugador interesante que tiene buenas virtudes. En Motagua también tienen valores buenos. He visto buenos, no podría especificarte alguno, pero en el caso de Mejía me llama la atención por ser el goleador del torneo.

¿Ya está este Vida en la cúspide de sus objetivos a nivel futbolístico?

No. A uno siempre le gusta tener más variantes y cuando no lo tienes debes improvisar. En nuestro caso la improvisación ha salido bien como en caso de Wisdom Quaye, Luis Meléndez, César Guillén o Horacio Argueta. En lo demás los jóvenes que hemos hecho debutar están a la altura de la Liga Nacional.

Con su llegada se dio una reestructuración y algunos jugadores que era importantes quedaron fuera…

Acá nosotros desde un principio marcamos una pauta de trabajo. Jugarán quienes de lunes a viernes han demostrado que quieren estar en el equipo. Muchos de lo jóvenes entendieron el mensaje y pasaron por encima de algunos. El resto está relegado por un tema futbolístico.

¿Entra allí el caso de Elder Torres y Huber López?

Es simplemente bajo rendimiento. La posición en donde él juega hay jugadores que están en un nivel muy bueno, acá depende del jugador querer estar y él está alejado porque tenemos a jugadores con mejor nivel. A Huber le ha costado mucho y más allá de ser extranjero uno tiene que rendir. A veces hay jugadores que no se adaptan al sistema.

Hace unos meses lo subestimé al preguntarle si venía de paseo. ¿Qué me puede responder ahora?

Yo vine a seguir creciendo como entrenador y crecer. Es mentira que uno deja de aprender, el entrenador debe innovar cada día. Vine a dejar una huella en este equipo. He marcado un precedente en el club, así que veremos lo que depara, todo dependerá del equipo.

Yo vivo cada día con pasión, cuando jugada era igual, por eso tuve la suerte de tener 37 años y seguir dedicándome al fútbol. Yo le transmito esa pasión al jugador y estos juegan como entrenan.

¿En tema de la disciplina cómo es Fernando Araújo?

Hay cosas que después de un entrenamiento uno la puede controlar, lo demás en un entreno invisible y es donde entra el profesionalismo de un jugador. Eso hace que el fútbol se fortalezca.

¿Familia, celulares, relaciones sexuales?

Las concentraciones son para los jugadores y respecto a la tecnología hemos establecido un horario. A última hora se pasa por la habitación de cada jugador para consultar sobre su estado, en el caso de querer ver televisión no lo prohibimos. Sobre tener relaciones, eso no lo recomiendo, pero una vez que estás concentrado estás alejado de todo eso. El hacerlo o no es profesionalidad de cada futbolista. A mí me gusta compartir un rato con los compañeros y eso hace que estén más fuertes.

¿Cómo resume el trabajo de los hermanos Meléndez?

Ellos se lo ganaron a base de trabajos. Cada uno tiene sus condiciones para jugar. Carlos Meléndez es un central de 21 años con proyección muy grande, ya fue convocado por Fabián Coito. Él no tiene techo. En el caso de Denis Meléndez es una pieza fundamental para el equipo y Luis lo fuimos llevando de a poco, sabíamos de sus condiciones y desde el encuentro ante Real España no ha salido del equipo.

¿Los ve en la Selección Sub-23 de Honduras?

Yo creo Carlos Meléndez que tendrá su chance y posibilidad de ser convocado. En el caso de Luis Meléndez también. Son jugadores que están marcando una tendencia buena, pero será decisión del entrenador. No tengo duda que en el momento en que se llamen tendrán esa posibilidad de mostrarse.

¿Cómo es su relación con Fabián Coito?

Es muy buena, hemos hablado con Fabián. Es un entrenador inteligente que ha llevado a procesos buenos con las selecciones menores de Uruguay; ahora en Honduras está haciendo un trabajo bueno, los procesos cuestan, pero a la largan dan sus frutos. Yo ceo que será una persona importante dentro del fútbol hondureño que marcará un antes y después.

La he visto bien, están en un proceso de recambio, pero hay que dejarlo trabajar. Conociéndolo bien, sé que dará mucho para el fútbol para Honduras. Hay que dejar que todo transcurra porque sabe lo que está haciendo. Él está capacitado.

¿Usted enfrentó alguna vez a Tyson Núñez?

Yo lo enfrenté en Uruguay. Él estaba en el Nacional y yo en Rampla, fue un jugador que marcó una etapa muy buena. Ahora lo veo acá y veo que sigue vigente, es bueno para el fútbol.

¿Qué tanto se habla de Honduras en Uruguay?

Allá se habla mucho, principalmente por Fabián Coito. También me han llamado (de la prensa deportiva) y eso reconforta.

En Honduras hemos pasado de los colombianos a uruguayos…

Son momentos, también hay argentinos. Cuando a un uruguayo le va bien, eso abre las puertas para que otro llegue. Es un desafío y los momentos en el fútbol hay que aprovecharlo. El fútbol es muy dinámico y uno aspira a más como el hecho de dirigir un equipo grande.

¿Finalmente a dónde ve a este Vida al final de la jornada 18?

Ojalá que con el equipo clasificado al pentagonal, es difícil por lo apretado que está la tabla. Estas tres fechas que restan nos permitirá ver a dónde estaremos al final.

¿Ya tiene pensado en un rival para enfrentar?

No estamos pensando en eso, todavía quedan partidos y tres juegos puede pasar cualquier cosa. No hay mucha diferencia entre un equipo y otro.

¿Con la victoria ante Motagua y Real España, cree que le puedan pegar a un grande en el pentagonal?

Todos los partidos son diferentes. Hay equipos que siempre han estado en esta instancia y para el Vida es una situación atípica con mucha juventud y experiencia. Lo primero es que vamos a asegurar el lugar, luego iremos analizando todo. No quiero adelantar nada, me gusta el día a día. La pentagonal será un campeonato aparte en donde puede pasar cualquier cosa.