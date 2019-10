Edwin Solany: "Me comparan con Tyson Núñez y Marvin Chávez"

El pequeño delantero de Marathón Edwin Solany Solano fue una pesadilla para la defensa de Real España, en el derbi sampedrano que el Monstruo ganó 4-2.

Ante los micrófonos el escurridizo atacante inició agradeciendo: "Gracias a Dios estamos pasando un buen momento y vamos a seguir trabajando".

Por otro lado, con lo mostrado en cancha, es extraño que Solany no sea titular. Sobre esto dijo: "Sabemos que los compañeros que están jugando hacen los cosas bien, a mí solo me queda seguir trabajando para cuando tenga la oportunidad pues aportar el equipo".

¿Te sientes más cómodo entrando de cambio?, "mi ambición y mis ganas siempre son ser titular, pero tenemos un director técnico y hay que respetar las decisiones", contestó.

Reiteró que el trabaja para entrar en el once inicial, pero si no lo consigue mientras tenga oportunidad intentará aportar de la misma forma aunque entre de cambio.

Te puede interesar: Carlo Costly, un goleador que se desata enfrentando a Real España

Solano es objeto de muchas patadas y él piensa que se debe a su forma de jugar el fútbol, "eso de las patadas siempre va a estar por mis características de juego, pero ni modo a seguir trabajando".

Se acordó que en el juego ante Real España, el entrenador le dio una orden, "me dijo que entrara a divertirme con responsabilidad y que encarará al rival porque era un poco lento".

Sostiene que su estatura no es ninguna dificultad. Ante Real España anotó un gol de cabeza. "Me tengo mucha fe, sé que tengo capacidad para hacerlo y cuando tengo la pelota solo voy con fe para adelante".

Por su tamaño y rapidez cuenta que algunos le encuentran similitudes con grandes jugadores, "me comparan con muchos, Tyson, Marvin Chávez... realmente tengo mucha alegría".