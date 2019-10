Barcelona visita al Slavia Praga por el liderato de su grupo en Champions League  

El Barcelona visita este miércoles al Slavia de Praga (1:00 P.M) en busca de una victoria que le permita ponerse líder en solitario del grupo F de la Liga de Campeones, con permiso del Borussia Dortmund.

El equipo alemán encabeza la llave empatado a 4 puntos con el conjunto azulgrana, mientras Inter de Milán y Slavia cierran el grupo con un punto cada uno.



"Es un partido fundamental para nosotros y también para ellos, es el tercer partido de la liguilla, en el que se empiezan a definir cosas", dijo este martes el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde en rueda de prensa.



El Barcelona despegó el 2 de octubre en la Liga de Campeones con su victoria sobre el Inter 2-1, tras un empate inicial contra el Borussia (0-0).





El equipo azulgrana llega a este encuentro contra el colista animado por su goleada 2-0 al Eibar el fin de semana pasado en Liga, con lo que se hizo con el liderato del campeonato español por encima del Real Madrid.



El partido sirvió, además, para ver al delantero Antoine Griezmann, que marcó un gol, empezar a conectar con sus compañeros de ataque Leo Messi y Luis Suárez, autores de los otros dos tantos el sábado.



- Suárez en busca del gol fuera -

"Veo que los jugadores se hablan. Se trata de que se entiendan en el campo, de que intuyan un pase y un desmarque antes que otros... y eso se consigue estando juntos", dijo Valverde en referencia a la asociación de Messi con Griezmann.



Para Suárez, además, esta salida supondrá una nueva oportunidad para acabar con su sequía goleadora lejos del Camp Nou en 'Champions', que dura desde septiembre de 2015, cuando marcó contra la Roma.



El Barça afronta el encuentro, además, tranquilo sin tener que pensar en la Liga el fin de semana, tras aplazarse su duelo con el Real Madrid previsto para el sábado por los altercados en Cataluña.





Enfrente estará el a priori rival más débil del grupo, aunque en la primera jornada mantuvo en jaque al Inter de Milán con un empate para ganar el único punto que tiene.



Líder de su campeonato doméstico con once victorias, la última ante el Pribram 3-1, el Slavia es consciente de que el partido del miércoles se juega a otro nivel.



- 'Partido de la década' -

"Es el partido de la década para el Slavia", aseguró el entrenador del equipo checo, Jindrich Trpisovsky, tras el encuentro contra el Pribram, donde el técnico reservó a algunos de sus mejores hombres.



Para el Slavia, que juega su segunda fase de grupos de la Liga de Campeones tras su participación en la temporada 2007/2008, el partido es todo un acontecimiento, como lo es para los aficionados del club ver competir a hombres como Leo Messi en su casa.



Pese a la, sobre el papel, gran diferencia entre ambos equipos, el Slavia está dispuesto a hacer sudar a su rival azulgrana.



"Tenemos que intentar imponer nuestro estilo al Barça, y no jugar al ritmo de su música. Jugar a lo nuestro, a lo que sabemos, y que el Barcelona no tenga tanto el balón", aseguró este martes Trpisovsky.



"Veremos cómo podemos enfrentarnos al Barcelona. Creo que estaremos bien preparados y que jugaremos un buen partido", advirtió el capitán del Slavia, Thomas Soucek, a los medios de su club.



- Equipos probables:



Slavia de Praga: Kolar - Boril, Hovorka, Kudela, Coufal - Svcic, Husbauer, Stanciu, Soucek - Masopust, Olayinka. Entrenador: Jindrich Trpisovsky



Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Arthur, Busquets, De Jong - Griezmann, Suárez, Messi. Entrenador: Ernesto Valverde



