Jonathan Dos Santos a Carlos Vela: ''Que no se pase, si no lo voy a madrear...''

El mexicano Jonathan Dos Santos se medirá este jueves en las semifinales de la MLS ante su buen amigo Carlos Vela. El mediocampista bromeó previo al esperado Clásico del Tráfico y le envió un mensaje a su compatriota.

Sobre lo que le haría a Vela si quedan eliminados ante Los Angeles FC, el menor de los Dos Santos dijo entre risas que ''nada más que no se pase, si no lo voy a madrear cuando salgamos de aquí''.

''Cuando estamos en el campo somos rivales, da igual si somos amigos fuera del campo o no. Al final voy a dar todo por mi equipo, él también, y a ver qué pasa en el partido. Solo decirle que tranquilo, que le baje poquito'', añadió el jugador de LA Galaxy.

Dos Santos asegura que será un partido muy complicado. ''Ellos seguramente van a llegar con todas las ganas del mundo, es un partido importante, partido único y así que lo van a dar todo. Va a ser un partido difícil''.

LA Galaxy han confirmado su paternidad sobre Los Angeles FC, pero el mexicano explica que todos los partidos son distintos. ''Puede ser, pero a fin de cuentas a partido único, playoffs, todo cambia. Estamos jugando contra un grandísimo equipo. Da igual si no nos han podido ganar, hemos empatado, hemos ganado dos partidos, pero este partido es otro mundo. Creo que ellos nos tienen muchas ganas y nosotros también tenemos ganas de jugar contra ellos''.

¿Fracaso de Ibrahimovic en Estados Unidos?

Por otro lado, Dos Santos afirma que no sería un fracaso si su compañero Zlatan Ibrahimovic no conquista la MLS.

''El Galaxy no es solo Zlatan, es todo el equipo. Zlatan, sin un equipo a su alrededor, no hubiera metido tantos goles. Es un grandísimo jugador, lo ha demostrado, nos ha ganado muchísimos partidos él solo, pero al final no es su culpa si perdemos; si ganamos no es solo por Zlatan. Sabemos la importancia que tiene en estos partidos tan importantes, su experiencia, el hecho que los defensas o los equipos le tengan miedo jugando contra él. No creo que vaya a ser un fracaso, ni hemos pensado el hecho de perder el partido. El equipo está para cosas grandes y lo va a demostrar'', explicó.

Por último, Jonathan habló sobre la recuperacion de su hermano Giovani Dos Santos. ''Gio está muy bien, ya está haciendo ejercicios. Está muy contento, ya está cada vez más cerca de poder jugar otra vez. Ojalá lo podamos ver dentro de poco. Es fan todavía del Galaxy. El otro día me felicitó por el gol''.