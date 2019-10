¡Con saldo favorable! Olimpia condenado a jugar en el Olímpico en la Concacaf

En los últimos años el Olimpia ha sido obligado por situaciones externas a ellos traducida de la violencia en el Estadio Tiburcio Carías a disputar sus encuentros de Liga de Concacaf en el Estadio Olímpico Metropolitano con sede en Tegucigalpa.

La determinación de la Concacaf ha venido sucedida por cuidar la integridad física de los futbolistas, cuerpo técnico y aficionados.

Sin embargo, pese al hecho de no jugar en su casa oficial, no es un recinto que estadísticamente no le favorezca. Después de 13 encuentros han sacado provecho con 6 victorias, contra 3 derrotas y 4 empates. También ha tenido un saldo favorable en goles (21 goles y 9 en contra).

Eso sí, en su mayoría sus triunfos han sido ante equipos hondureños, salvadoreños y uno que otro mexicano, pero ante los ticos, nunca han ganado.

Te puede interesar: Conoce a Alianza FC, rival de Motagua en Concacaf

En la historia de sus duelos tienen un saldo negativo de 2 derrotas y dos empates enfrentando a Saprissa, Alajuelense y Santos.

Ver además: Los clubes más ganadores y poderosos de Centroamérica

Este jueves los merengues sostendrá el primer juego de la semifinal ante los Morados. El encuentro de vuelta será el 31 de octubre; en caso de clasificar a la gran final, probablemente también se dispute en el Olímpico, según la determinación que tome la Concacaf.

Olimpia jugando en el Olímpico en Concacaf

03-11-00: Real España 0 Olimpia 2

05-11-00: Olimpia 0 Alajuelense 0

08-08-01: Olimpia 0 Municipal 0

10-08-01: Olimpia 0 Alajuelense 0

12-08-01: Olimpia 6 Plaza Amador 0

22-02-06: Olimpia 0 Toluca 2

08-07-08: Marathón 1 Olimpia 3

23-09-10: Olimpia 2 Toluca 1

03-03-11: Olimpia 1 Saprissa 2

21-09-17: Olimpia 1 Plaza Amador 1

19-10-17: Olimpia 0 Santos Guápiles 1

29-08-19: Olimpia 4 Forge 1

26-09-19: Olimpia 2 Comunicaciones 0