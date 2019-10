Panameño Adalberto Carrasquilla interesa a dos históricos del fútbol español

Follow @GustavoRocaGOL

Adalberto Carrasquilla, probablemente de los mejores futbolistas panameños en la actualidad, está demostrando su calidad en el fútbol español en su primera temporada.

El mediocampista de contención de 20 años juega en el Cartagena FC de la Segunda B, a préstamo por el Tauro de Panamá.

Su buen andar en ese balompié ha hecho despertar el interés de varios equipos, que ya están interesados en su ficha.

En apenas un mes, Carrasquilla ya es uno de los fijos para el técnico uruguayo Gustavo Munúa y está deslumbrando a toda la categoría de Bronce.

Carrasquilla vino con el Tauro a jugar a Honduras ante Real España y Motagua por Liga Concacaf.



"Estoy muy contento con el momento que me está brindando el fútbol. Venía con un objetivo claro: dar lo mejor de mi y solo tengo en la mente ascender con el Cartagena. Si ascendemos y el club me lo permite, no dudaría en quedarme", afirmó el propio futbolista panameño.

Carrasquilla, en la órbita del Valencia y Sevilla

Según medios españoles, el Valencia y Sevilla ya han mandado a sus reclutadores para que le den seguimiento a Adalberto Casrrasquilla.

El seleccionado canalero podría dar el salto a le élite en menos de un año, eso sí, el jugador pertenece al Tauro de Panamá y han acordado con el Cartagena FC una opción de compra, que el club español presumiblemente la va a abordar.