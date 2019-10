Guillermo Bernárdez: "Mientras nadie haga 24 puntos, tendremos la posibilidad de entrar"

Como apagafuegos en medio de un voraz incendio llegó a Platense el técnico Guillermo Bernárdez para tratar de aliviar la crisis de resultados que atraviesa el cuadro porteño y que lo tiene aún lejos de la zona de pentagonal en el Torneo Apertura 2019.

Platense se entrena en cancha sintética pensando en el partido ante UPNFM en Choluteca

El nuevo timonel selacio reconoció que está acostumbrado a este tipo de etapas en las que fue llamado para tomar las riendas del Tiburón.

"La mayor parte de veces que he llegado ha sido en esa situación, cuando el equipo está complicado acuden a mi persona. Soy del Puerto así que espero que esto nos salga bien", inició contando.

El desafío que asumió de tratar de rescatar a un alicaído Platense y llevarlo a un lugar de jerarquía es algo que toma con mucho profesionalismo.



"Siempre los retos son bastantes complicados pero lo tomamos con mucha seriedad y seguridad. Confiamos en Dios que nos dará la sabiduría y la inteligencia de necesitamos para trasladárselo a los muchachos y que podamos sacar los puntos que necesitamos."

"Memo" aseguró que el principal objetivo es ganar los partidos que les restan para pelear por esas últimas posiciones que dan boleto a la pentagonal.



"La idea es acumular todos los puntos posibles, ojalá podamos conseguir los nueve. De lo contrario, alejarnos de los últimos lugares que es algo primordial y matemáticamente, mientras nadie haga 24 puntos, tendremos la posibilidad de entrar."

Aunque Platense no se encuentra en su mejor forma futbolística en lo que va del certamen de la Liga Nacional de Honduras, Bernárdez ya inició enmendando algunos errores de los futbolistas que ha percibido.



"Son tres juegos directos pero vamos a ir partido a partido. Primero nos toca la UPNFM que no es nada fácil pero sabemos que tenemos un buen plantel, los jugadores están bien metidos. Vi algunas situaciones que corregir, los muchachos entendieron rápido y creo que de aquí al partido vamos a ir más claros."

¡Sorpresa! Alberth Elis se une a los entrenamientos de Marathón

¿Qué es lo que realmente ha pasado en Platense?, se le consultó. Esto tomando en cuenta la difícil ubicación en la tabla de posiciones.



"No puedo decir qué ha pasado, no he estado en los entrenamientos, solo he ido a ver los partidos. Algunas cosas han de pasar pero realmente las desconozco porque no estaba adentro del equipo."

También contó sobre el primer compromiso que afrontará ante UPNFM y la decisión de entrenar en cancha sintética para adaptarse a la superficie que encontrarán en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

"La pelota es más rápida aquí, tratamos de asimilar todas esas situaciones para que no tengamos ninguna clase de excusa a la hora de jugar allá."

Por último comentó acerca de la inclusión de algunos jugadores que no tuvieron muchas oportunidades con el extécnico de Platense, Héctor Castellón.



"Cada técnico tiene su filosofía, yo estoy viendo qué jugadores pueden ayudar al equipo pero yo cuento con todos los jugadores. Todos están a la disposición del equipo."