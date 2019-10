Ter Stegen explota: "Estoy molesto, hay cosas que hablar con los que han estado en el campo"  

Marc-André Ter Stegen fue una de las figuras del FC Barcelona en el triunfo sufrido (2-1) ante el Slavia Praga en la tercera jornada de la Champions League 2019.

El portero fue muy crítico con el juego que desempeño el equipo culé en República Checa: "Estoy cabreado y hay cosas que hablar con los que han estado en el campo", dijo el guardameta a los micrófonos de 'Movistar' tras el partido.



Ter Stegen no quiso dejar en mal a sus compañeros pero no estaba nada contento con la actitud que habían tenido en el encuentro: "Es algo que tenemos que hablar entre nosotros, no públicamente. Hay cosas que mejorar, pero me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo".





Y agregó: "Nos empatan justo en la primea ocasión de la segunda parte. No nos puede pasar que haya un jugador tan solo rematando. Hay cosas que mejorar que son tácticas y pasan porque no estamos al cien por cien".



El alemán fue fundamental para sacar los tres puntos que pusieron al Barcelona como líder (7 unidades) del sector F de la presente edición de la Liga de Campeones.