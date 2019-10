Pedro Troglio: “Aunque no ganemos en San Pedro Sula, podemos dar un batacazo en Costa Rica”

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, tiene claro su objetivo en el partido de ida de semifinales de la Liga Concacaf ante Saprissa el jueves a las 6:00 de la tarde en el estadio Olímpico.

Este miércoles previo al duelo asistió a la conferencia de prensa y además de confirmar su 11 titular, analizó lo que será este juego denonimado como el gran clásico centroamericano.

LA ADVERTENCIA DE MEDFORD A OLIMPIA

“Nos enfrentaremos a uno de los grandes de Centroamérica, no será fácil ademas porque no tendremos nuestro público”, dijo Troglio sobre la prohibición que aún mantiene Concacaf de no permitirle a Olimpia jugar en Tegucigalpa por actos de vandalismo en la previa del clásico ante Olimpia por la jornada 5 de la liga hondureña.

Troglio agregó que sus dirigidos se han acostumbrado al hecho de no tener aficionados en el Olímpico, también al clima de la costa norte, pero además, y que es lo positivo, "al terreno de juego que es el mejor del país y eso ayuda para desarrollar nuestro fútbol, pero insisto que tenemos que jugar con la gente”, afirmó.

ANALIZA AL MONSTRUO MORADO

Troglio confiesa que se ha dedicado a estudiar al Saprissa que llega en buen momento al ser sublíder en Costa Rica y candidato al título.

“Hemos visto los últimos cinco partidos de ellos, juegan bien de la media cancha hacia adelante, los conocemos. Tienen jugadores con gol y debemos ser un equipo compacto para contrarrestarlos”.

Olimpia realizó un corto entrenamiento en el estadio Olímpico, Troglio ya anunció su once titular. Fotografía: Moisés Valenzuela

Y siguió: “Saprissa no es solo un equipo que juega bien al contragolpe con Cristian Bolaños, Randall Leal y David Ramírez, ahí el que juega lo hace bien, es como una manta corta, te tapas la cabeza, pero no te cubrís los pies, somos sistemas casi parecidos y el que esté bien es el que va a ganar, pero aunque no lo hagamos en San Pedro Sula, nosotros podemos dar un batacazo en Costa Rica”, advirtió.

Pedro siguió insistiendo en que jugar sin aficionados de Olimpia es una ventaja para el rival. “Es un plus a favor de la visita, ya tenemos incorporado en nuestra mente porque desde que comenzó el torneo lo hemos visto así, mentalmente estamos preparados”