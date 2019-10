Olimpia vs Saprissa: Batalla de gigantes centroamericanos por semifinales de Liga Concacaf

Follow @GustavoRocaGOL

El clásico centroamericano entre el Olimpia de Honduras y el Saprissa de Costa Rica se vuelve a reeditar por la Liga Concacaf 2019 pero lo harán dentro de un marco triste.

Estos gigantes de nuestra región chocan por la ida de las semifinales de este torneo de clubes centroamericanos y del caribe, pero lo disputarán en total silencio, pues lo jugarán en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y a puertas cerradas.

El partido, que está previsto a jugarse a las 6:00 de la tarde, no contará con la presencia del público por la sanción impuesta de oficio tanto a Olimpia y Motagua por los actos vandálicos sucedidos en la previa del clásico capitalino en agosto pasado.

Pero eso no quita que al juego se le reste la dimensión que amerita. Los morados llegan a San Pedro Sula dirigidos por a leyenda Walter 'Paté' Centeno, quien no olvida el último episodio que vivió en el coloso sampedrano; un revés imposible de borrar a nivel de selecciones, pues Honduras los derrotó 4-0 rumbo a Sudáfrica 2010, ahí, el actual técnico del Saprissa era el capitán de la Tricolor.

En la previa del partido, el timonel saprissista ha sido sutil, no ha hablado de favoritos, pero admitió: “Nos enfrentamos los dos equipos más importantes de Centroamérica”, a su vez, asegura: "Trataremos de controlarlos, tiene referentes en todos lados, sabemos que jugar en el Olímpico es complicado y más contra este rival, el duelo se va a prestar para muchas cosas por el hecho que no tendremos público”.

Mientras que por el otro lado Pedro Troglio fue más allá y resaltó: “Aunque no ganemos en San Pedro Sula, podemos dar un batacazo en Costa Rica”. También se unió a Walter Centeno, tras confirmar: “Nos enfrentaremos a uno de los grandes de Centroamérica, no será fácil ademas porque no tendremos nuestro público”.

El Saprissa, si bien es cierto arriba a este partido tras haber ganado los últimos dos partidos por la Liga de Costa Rica, el último 6-0 sobre el Limón, no quita que estén pasando momentos de apremio, más que todo por la poca confianza que hay en los porteros; han jugado los tres (Kevin Briceño, Aaron Cruz y Alejandro Gómez) y han cometido crasos errores.

Manfred Ugalde es el niño que quiere golear al Olimpia por Liga Concacaf.

Pero sobresale en ofensiva con un peligroso Randall Leal que fue fichado por la MLS para la próxima temporada, Johan Venegas, que es el goleador y el niño prodigio de 17 años Manfred Ugalde, cuyo futbolista ha marcado cuatro goles en los últimos dos partidos que jugó.

Mientras que el Olimpia es segundo lugar en la tabla de la Liga de Honduras pero en alza. Pedro Troglio encontró su 11 titular y borró en demasía las rotaciones, el argentino tiene soñando al olimpismo con el títlo liguero tres años después.

Los últimos tres partidos los ha ganado, incluyendo el clásico al Motagua, ha marcado siete goles y nada más recibió uno. El meta Harold Fonseca, que será el titular, se bajó del puesto a Edrick Menjívar y brinda muchísima seguridad.

Sumado a ello, el conjunto melenudo cuenta con una ofensiva de peso donde todos golean. La dupla 'Benguché-Bengtson' contabiliza 11 goles pero Eddie Hernández, que ha venido como suplente tiene cuatro dianas registrados y Matías Garrido igual. Bengtson se enfrenta a su ex y querrá hacerle daño.

Siendo así, todo está dicho para que el telón se abra y comience a rodar el balón en el Olímpico en la ida de semifinales. La vuelta se jugará en Tibás el próximo jueves 31 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Alineaciones del Olimpia - Saprissa

Olimpia: Harold Fonseca; Ever Alvarado, Jonathan Paz, Johnny Leverón, German Mejía; Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Matías Garrido; Jorge Benguché y Jerry Bengtson.

Saprissa: Kevin Briceño; Jean Carlo Agüero, Roy Miller, Aubrey Davis; Mariano Torres, Marvin Angulo, Michaell Barrantes, Christian Bolaños, Randall Leal; Johan Venegas y David Ramírez.