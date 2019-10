Real Sociedad: Ricardo Elencoff explota por falta de apoyo y advierte a la afición de dejar el equipo

El presidente de Real Sociedad, Ricardo Elencoff tradujo su semblante de impotencia y molestia con la afición tocoeña por la falta de apoyo para los encuentros de local en el Estadio Francisco Martínez Durón durante el Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

Según apunta Elencoff, al equipo se le valora más en Olanchito y pese a las jugosas ofertas que recibió para cambiar de sede el encuentro ante Olimpia de la jornada 16 del próximo domingo, mantuvo su postura de mantener el partido en Tocoa.

"Habíamos valorado la opción de jugar en Olanchito. Allá les gusta el fútbol y nos están dando buen billete. Este equipo no vale tres lempiras, ocupamos dinero porque esta es una plantilla cara", dijo a las Noticias de Colón.

Y agregó: "Yo no puedo estar repitiendo todos los días que la Liga Nacional es caro, -acaso no ves las lloretas de los equipos pequeños- ya no, solo uno acá de papo empeñando cosas y sacando dinero de donde no hay para no quedar mal".

En caso de seguir las cosas así, el dirigente dejó en claro que no seguiría haciendo esfuerzos por el club y que en ese lugar prefería que otros que se hagan cargo.

"No hay que ser malagradecido, Dios nos regaló este equipo en la primera división y no es fácil, si no cuidamos al equipo, lo vamos a perder. Ya estoy cansado. Quisiera que apareciera -aquel de las Torres Gemelas- y que agarre el equipo. Este equipo nunca ha tenido dinero, tenemos préstamos en los bancos, préstamos personales y otras deudas en las tarjetas de crédito porque no le queremos quedar muy grande", añade.

Actualmente la plantilla de Real Sociedad tiene un costo mensual de al menos 800 mil lempiras, sin embargo, la recaudación con grupos de apoyo es de 400 mil por temporada, lo que lleva al club a un déficit con pérdidas significativas de más el millón de lempiras.