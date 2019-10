Rafael Zúniga acerca de la crisis futbolística de Platense: "Las cosas no se nos están dando"

Platense se juega una de sus últimas cartas este sábado a las 7:00 de la noche en el estadio Emilio Williams de Choluteca cuando enfrente a la UPNFM en la continuación de la jornada 16 del Torneo Apertura 2019.

Platense se entrena en cancha sintética pensando en el partido ante UPNFM

Siendo conscientes de lo que se juegan para buscar el pase a la pentagonal, el arquero del Tiburón, Rafael Zúniga, se refirió al trabajo que están realizando previo a este importante duelo de la mano del nuevo entrenador, Guillermo Bernárdez.

"Ahora el que tomó el cargo del equipo fue el profe 'Memo', hay que acatar órdenes de él y respetar lo que él dice. Las aspiraciones están, vamos a prepararnos de la mejor manera para sacar un resultado positivo en Choluteca contra la UPN", aseguró el espigado meta.

Sobre posibles cambios en Platense con la llega del recién nombrado técnico de los escualos, el arquero expresó que el grupo de jugadores piensa en lo que tienen que hacer y en la unión que deben reflejar.



"Eso depende de nosotros, hay que estar mentalizados en lo que queremos. Tenemos que tener una mente positiva como equipo y como grupo, y si todos jalamos unidos para un lado, creo que podemos sumar de a tres el sábado."

CRISIS DE RESULTADOS EN PLATENSE

Tras los malos resultados obtenidos con los dos anteriores estrategas, Anthony Torres y Héctor Castellón, quienes no pudieron llevar a Platense a posiciones de provilegio en la Liga Nacional de Honduras, Rafael Zúniga reconoce que aún no encuentra una explicación por lo sucedido.

"Son cosas que no se entienden, en el transcurso de la semana se trabaja bien, damos lo mejor. Lastimosamente en los partidos no hemos tenido la certeza, la contundencia de sacar los resultados positivos pero ni modo, son cosas del fútbol. Las cosas no se nos están dando pero creo que estas últimas tres jornadas podemos sumar."

CAMBIO CONSTANTE DE TÉCNICOS

Por último, Zúniga se refirió a las decisiones de la dirigencia de Platense, que ya suma al tercer entrenador en lo que va del Torneo Apertura 2019.

"Eso ya es problema de la directiva, ellos son los que se encargan de eso. Nosotros los jugadores nos mentalizamos a trabajar, a acatar órdenes de cada técnico que viene. Hay que acostumbrarnos lo más rápido posible a su esquema de juego y solo queda trabajar para adelante."