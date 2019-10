Pedro Troglio y su desahogo por el triunfo ante Saprissa: "El segundo gol me cayó del cielo"

Con una enorme sonrisa que reflejaba la satisfacción por el triunfo, Pedro Troglio compareció en conferencia de prensa. Y no es para menos, Olimpia derrotó 2-0- Saprissa en el juego de ida de semifinales de la Liga Concacaf en el Olímpico.

Olimpia le pega a Saprissa en la Liga Concacaf con doblete de Jorge Benguché



Pedro Troglio no ocultó su emoción y habló tras en importante triunfo que los coloca cerca de clasificar a una nueva final de la Liga Concacaf.



“La verdad mucha felicidad pero todavía falta, es una buena ventaja y ellos juegan bien en su cancha. Sería injusto no disfrutar este gane porque mis jugadores dejaron todo en la cancha, simplemente terminó el primer tiempo. Es un partido duro, vamos con un buen margen, tranquilos pero no confiados”, inició diciendo el argentino.



Troglio insiste en lo importante que es el público en esta circunstancias por el factor que juegan en contra de los rivales.



“Las circunstancias en que estamos jugando sin público es bárbaro, ojalá podamos mantener esta diferencia y que podamos pasar a la final porque es un sueño de todos”, aseguró.





Sobre la expulsión de Germán Mejía, Pedro agregó que “fue justa, fueron dos faltas claras de amonestación y no hay para lamentarse”, comentó.



En cuanto al planteamiento que mostró el Saprissa, el estratega merengue comentó reflexionó y afirmó que “intuí que Saprissa tiene un clásico ante Herediano, jugaron en una cancha mojada ante de venir aquí. Es comprensible para el técnico, el planteamiento primario era cerrarse y con muchas variantes”.



¿Qué deja Saprissa? le consultaron al entrenador de Olimpia.

“Creo que nosotros hicimos una buena táctica de un bloque de 40 metros, sabemos que juegan muy bien. Con el cambio de Venegas querían mantener más el balón pero nosotros estuvimos bien juntos y eso ayudó. Saprissa no está en un buen momento por algunos resultado pero la llave sigue abierta”.



Agregó: “Es difícil presionar 90 minutos, cuando se llega a estas instancias los rivales te complican, sabíamos que en alguna contra con 10 jugadores íbamos a tener, el segundo gol me cayó del cielo”.





¿Cómo quiere a este Olimpia para lo que viene? “Yo quiero un equipo que ponga todo en la cancha, no alcanza con jugar lindo, hay que aprender cuando no tenemos la pelota también, la estamos llevando bien sin creernos mucho”, cerró.