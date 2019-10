Johan Venegas: "Seguimos confiando que en casa podemos darle vuelta al marcador"

Con la amargura de haber perdido 2-0 ante Olimpia en el juego de ida de semifinales de la Liga Concacaf, el volante experimentado de Saprissa Johan Venega sacó las conclusiones de la derrota en el Olímpico.

"Seguimos soñando y confiando que en casa podemos darle vuelta al marcador y lograr la clasificación", inició diciendo Johan.

Venegas tuvo que entrar de cambio ante los blancos, cosa que sorprendió a los periodista ticos en el Olímpico ante ello respondió.

"Creo que se apostó que entrara de cambio, desde el inicio de la pretemporada no había tenido descanso, no somo máquinas y el cuerpo lo resiente, también es una forma de dosificar al plantel para evitar lesiones y desgaste, estamos en dos torneos", comentó.







Además expresó que el clima no fue una excusa para perder el juego "No vamos a poner excusa, en Saprissa no nos caracterizamos por eso, la cancha estaba pesada si pero eso afecta a los dos equipos, Olimpia aprovechó sus ocasiones, cosa que no pudimos hacer nosotros", comentó..

Remontada

"Respetamos a Olimpia, ellos llegarán a Costa Rica a jugar su partido pero nosotros vamos a tratar de hacer mejor las cosas, buscaremos la remontada