Ibrahimovic sobre su futuro: ''Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS''

Luego de caer en las semifinales de la Conferencia Oeste, el delantero Zlatan Ibrahimovic atendió a los medios y habló sobre la eliminación, su futuro y envió un dardo a Los Angeles FC.

Sobre la derrota ante el equipo del mexicano Carlos Vela, el sueco ereconoció sentirse decepcionado. ''Es difícil ganar cuando recibes tantos goles, a veces marcar tres puede ser suficiente, pero no puedes ser campeón si recibes cinco goles en contra. Estoy decepcionado porque tuve un par de errores''.

El atacante de 38 años también fue consultado por su eventual partida de LA Galaxy y respondió a su fiel estilo. ''Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS''.

Una vez finalizado el encuentro, Ibrahimovic fue captado realizando un gesto obsceno hacia un aficionado. El sueco aprovechó para subestimar la casa de LAFC, el Banc of California Stadium.

''Dijeron algo. No fue irrespetuoso, pero esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80,000 personas. Este es un paseo por el parque'', cerró.

Contrato

Ibrahimovic tiene contrato con LA Galaxy hasta el 31 de diciembre del 2019, y la prensa italiana comenzó a publicar en las últimas semanas que el delantero regresaría a la Serie A.

Clubes como Napoli, Inter de Milán y hasta el modesto Bologna suspiran para que el futbolista pueda aceptar sus ofrecimientos y pueda abandonar la Major League Soccer.