Brayan Beckeles no entra en las convocatorias de Olimpia y Pedro Troglio lo explica

Brayan Beckeles no está cómodo en el Olimpia. Regresó de la Liga MX donde jugaba regularmente con Necaxa para tratar de ser titular en Honduras y buscar nuevamente un salto al extranjero, sin embargo se ha encontrado con jugadores que han llenado más el ojo del entrenador Pedro Troglio y por tal razón ha sido relegado.

Anteriormente el DT argentino había explicado que no tenía ningún problema con el defensor y que nunca lo había confrontado para reclamarle la razón por la cual no participaba, pero aclaró que él tiene 28 futbolistas de buen nivel en su plantilla y que de antemano sabía que quien no jugara no estaría feliz.

TE PUEDE INTERESAR: "LA LIGA SE PREOCUPA POR HACERLE CASO A MARATHÓN"

Jonathan Ferrari ha perdido la titular en Olimpia, también Cristian Maidana que no logra consolidarse. Foto Neptalí Romero

Sin embargo Beckeles ahora no solamente no juega, tampoco es convocado para los partidos del león. No lo estuvo contra Saprissa por las semifnales de Liga de Concacaf y tampoco estará el domingo disponible para el encuentro ante Real Sociedad por la jornada 16 del Torneo Apertura 2019.

PEDRO LO ACLARA EN CONFERENCIA

Troglio explicó este viernes que el lateral derecho se ha quedado entrenando por aparte en Tegucigalpa.

"Nosotros tomamos decisiones futbolísticas y hay jugadores que lo toman de una manera y otros de otra. Él está entrenando en Tegucigalpa, ahora viajo a Tocoa y tengo el equipo armado", inició diciendo.

Agregó más sobre el tema poniendo ejemplos: "Acá hay jugadores como (Matías) Garrido que en su momento quedó tres o cuatro partidos fuera y hoy es titular. (Cristian) Maidana, que todos lo adoran, ha jugado poco. Eddie Hernández y otros tienen escasos minutos, capaz están enojados, pero trabajan", explicó.

DIVERTIDOS: LOS MEMES DEL OLIMPIA-SAPRISSA

Y cerró: "Esto es así, no hay minutos para todos, somos 28 jugadores, pero sabía que algunos lo tomarían de una forma y otros de otra, pero como dije antes, tengo un corazón de madera para el fútbol. En mi vida tengo un corazón que ama a mi familia y en el fútbol otro de madera para tomar decisiones, es un corazón que no tiene sentimientos y que solo busca lo mejor para el equipo".

Olimpia después del triunfo 2-0 ante Saprissa entrenó este viernes en el estadio Morazán donde se prepara para el juego ante Real Sociedad que está programado para el domingo en el estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa a partir de las 4:00 de la tarde.

Los albos están obligados a ganar para mantener la lucha por el primer lugar con Marathón, actualmente son sublíderes con 32 puntos, cuatro menos que los verdolagas que suman 36.