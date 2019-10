Troglio: "El que va puntero es Marathón, es al que tenemos que vencer todos"

Relajado y motivado, así está el argentino técnico del Olimpia, Pedro Troglio, después de saldar la ida de las semifinales de Liga Concacaf ante Saprissa con un 2-0 que lo respaldan para ir a pelear a Costa Rica por acceder a la final de este torneo.

El estratega sudamericano se llevó a sus muchachos a ejercitarse al Estadio Morazán, mismos que sirven como preparación para el partido del próximo domingo ante la Real Sociedad en Tocoa.

Troglio manifestó, entre otras cosas, que si él estuviera en el puesto de Marathón hubiera preferido jugar ante Olimpia después de venir de disputar la vuelta de semis de Costa Rica, pero se mostró tranquilo por la decisión que tomó la Liga Nacional con respecto al día del partido ante Motagua, aunque sí admitió que el tiempo es corto para la fila de juegos que les espera.

Pedro Troglio se enfonca en la Real Sociedad, próximo juego liguero.

Declaraciones de Pedro Troglio, DT de Olimpia

El calendario: "Los días de descanso son pocos, teniendo en cuenta que tengo que ir el jueves a Costa Rica, el domingo después el clásico, el miércoles siguiente, si pasamos, la final y luego Marathón, tenemos que tratar de llegar la mejor manera".



Expulsión del 'Patón Mejía: "Es duro la suspensión porque habíamos encontrado en el Patón un lateral que nos daba seguridad, veremos qué alternativa es la mejor".



Ventaja ante Saprissa: "Nostros ganamos 2-0 sin gente y con uno menos, ahora vamos a un estadio complicado que estará lleno, tranquilamente el rival te puede hacer dos goles, te puede ganar, el Saprissa es un equipo difícil, duro, pero la ventaja es que un gol que hagamos obliga al Saprisaa a hacer cuatro, es una buena ventaja".





Fecha del clásico ante Motagua: "Para mí había que jugar en algún momento con Marathón. Yo si fuera Marathón hubiera preferido jugar contra nosotros dos días y medio después de haber venido de Costa Rica, el reglamento te dice que tenés que jugar antes que termine el campeonato e íbamos a jugar (ante Motagua) antes que terminara la fecha 18, ayer me estuvieron preguntando de eso toda la tarde pero estábamos pensando en Saprissa, nosotros no tenemos problemas, hay que jugarlos".



¿Motagua regalar puntos?: "Yo creo que estaba bien como ya lo habían analizado, jugábamos con Marathón a nuestra vuelta de Costa Rica, después una hipotética final y el 10 ante Motagua, ¿que Motagua nos va a regalar los puntos?, ustedes creen que si llegamos primeros con Marathón, el Motagua nos regala los puntos... Motagua nos va a querer matar para que no salgamos primero, son jueguitos que hacen, si Marathón va a salir primero va a salir porque tiene un gran equipo y un gran entrenador para estas cosas, estamos a disposición para jugar, sabemos que nos jugábamos mucho, somos junto a Motagua los que estamos peleando todos los torneos, hay que poner el pecho y salir adelante".



Respeto por Héctor Vargas: "Yo cuando dije que Marathón es el candidato a vencer es porque nosotros y Motagua estamos jugando torneos internacionales, hoy el que va puntero es Marathón, es al que tenemos que vencer todos para bajarlos, es un equipo que está firme, el otro día que perdía 2-0 dije 'que bueno', y después ganaba 3-2. Es un equipo que hace muchos goles, tiene jugadores de muy buen manejo de pelota, dos delanteros formidables, es un equipo que está en muy buena forma; es un campeonato atípico con dos equipos que andamos muy bien, pero está duro bajarlo, el único que tiene margen de error es Marathón".

Jugadores como Jairo Róchez y Júnior Lacayo podrían tener minutos ante Real Sociedad.



Acerca del juego en Tocoa: "Complicado por el horario, me dijeron que hace calorcito, es a las 3:00 de la tarde en una cancha que no está en buenas condiciones, pero son pruebas buenas para el plantel, hay que ganar en canchas duras, si no se puede jugar por abajo, hay que buscar por dónde, no me parece mal, le viene muy bien a los jugadores".



La competencia de Liga Nacional: "Es un torneo difícil, complicado, que está bien organizado, pero si me preguntas ¿qué hay que mejorar?, son los terrenos de juego, no solo a nivel de Liga Nacional sino que de formativa porque se juegan en canchas sintéticas y está comprobado que es malo, si apostaría por algo y si lo toman como consejo es arreglar los terrenos de juego".

Final de Liga Concacaf ante Motagua: "Me da lo mismo, yo quiero llegar a la final, después si es Motagua o Alianza hay que ganarla, para ustedes (prensa) sería hermoso, un morbo terrible, es algo fantástico para el fútbol hondureño que los dos lleguen a la final, sería muy bueno; yo quiero llegar a la final y ganarla, sea Motagua o Alianza".