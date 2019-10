¡Carlos Vela revela el motivo por el cual rechaza a la selección de México!

El delantero Carlos Vela explicó las razones por las cuales ha decidido no ser convocado a la selección mexicana y reveló su charla con el técnico Gerardo Martino para no recibir ningún llamado.

''Muchas veces ayudas más no estorbando. Yo lo tomé de esa manera. Podré estar mal o no, pero es mi forma de verlo'', explicó Vela, luego de eliminar a LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic en las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS.

El atacante de 30 años asegura que se reunió con 'Tata' Martino en Los Angeles para aclarar su situación con el Tri.

''Lo hablé con el Tata (Martino) y le dije: 'mira, el siguiente Mundial es en cuatro años, dale oportunidad a la gente que está mejor que yo, que debería estar mejor que yo en cuatro años y no debería taparle el lugar a alguien que puede llegar a explotar y dar lo que yo no pude dar', por eso tomé la decisión'', afirma el mexicano.

Vela también diijo que su ausencia no se debe a la falta de pasión por la camiseta. ''No es algo de pasión. Estuve en el Mundial (Rusia 2018), di lo mejor que tenía en ese momento y no pude ayudar a la selección a dar el paso que tanto queremos dar''.

Otra vez ausente para México

No es la primera vez que Carlos Vela da un paso al costado en la selección azteca. Una de las más recordadas fue cuando se negó a disputar el Mundial de Brasil 2014, aunque sí estuvo para el de Sudáfrica 2010.