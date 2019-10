Héctor Vargas: "Dijo Troglio 'contra Marathón tenemos que ir todos', pero ¿qué quiere decir con todos?

¡Claro y pelado! Héctor Vargas, técnico de Marathón dio conferencia de prensa este jueves en la sede verdolaga y como ya es costumbre, fue contundente con sus palabras.

Vargas inició su discurso con el tema del clásico capitalino donde Marathón solicitó que se jugara antes de enfrentar a Olimpia en la jornada 17.

"Lo habíamos pedido nosotros por el problema del juego limpio, por el tema ríspido que tiene el Fair Play en el país y como se juegan los partidos, he visto tantas cosas durante estoy aquí y por eso insistí con ese tema, ellos querían postergar el partido lo más que pudieran para sacar ventaja, con este nuevo formato hay cosas que analizar bien", dijo Vargas".

Además el estratega argentino de los verdes respondió a Pedro Troglio, quien manifestó que la Liga estaba preocupada para favorecer a Marathón haciéndolos jugar antes con Motagua.

"Yo por esos estaba escuchando a Pedro Troglio donde decía que querían favorecer a Marathón, lo comprendo porque tiene poco tiempo de estar aquí, también escuché "Patón", es un muchacho joven que no conoce lo que se oculta a través de un escritorio, lo único que le digo a Troglio es el dicho argentino "El que se quema con leche, ve la vaca y llora", hay cosas que no me gustaron y soy de los que dicen las cosas.

El partido ante Vida de la jornada 16 el arbitro central será Armando Castro, por ese nombramiento, Vargas detalló.

"Yo creo que Armando no le viene bien a la Liga, primero por lo que pasó en la final, dejarse amedrentar por el técnico de turno, segundo porque tiene su oficina a dos puertas de un presidente de un club, y tercero porque se le escapó la tortuga a Benigno Pineda, no lo puede designar a otro partido, es el que más daño le ha hecho a Marathón, como dijo Troglio, contra Marathón tenemos que ir todos', pero ¿qué quiere decir con todos?, todos sería árbitros y gente que no corresponde, ahí lo están aclarando, están mandando a Armando Castro", agregó.

Carlo Costly saluda a sus compañeros en el entreno de este viernes.

Sobre su rival de turno alagó la campaña que los dirigidos por Fernando Araújo está realizando.

"Es un rival que anda bien con jugadores rápidos y con un buen nivel, la ventaja de nosotros es que jugamos de local y completamos la defensa que no la habíamos tenido por acumulación de amarillas y lesiones, ya nos vamos perfilando a cerrar en primer lugar"







¿Le preocupa algo del campeonato?

"Me preocupa el tema de cómo designan los árbitros, el segundo gol del España fue falta de Rony contra Ariano, un golpe claro de Claros a Mario que por eso tuvimos que pararlo y el gol de Frelys fue legítimo, si pasa con otro silbante lo suspenden"

"El tema ya no pasa a deportivo, si quedamos en primer lugar cerramos la final en casa, cuánto dinero se pierde ahí, analicemos bien a quién le conviene a los patrocinadores de los clubes"

¿Cómo se visualiza al término de las vueltas?

"No me visualizo nada, trato de sumar lo más posible y preocuparme por mis jugadores, tengo el récord del equipo más goleador en torneos cortos, yo creo que fuimos cuando estuve en Olimpia el único equipo en enfrentar campeones de Concacaf, cosas que son lindas que sirven más para el ego que para el equipo"