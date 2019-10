Jugador de la Real Sociedad también se gana la vida vendiendo jugos de naranja

El fútbol es una carrera corta y muchos jugadores han adoptado por establecer sus propios negocios. Algunos de ellos cuentan con más recursos, pero el deseo de emprender siempre está.

El canal Megavisión Honduras dio a conocer la historia de Yosimar Orellana, un jugador de la Real Sociedad de Tocoa que también se gana la vida vendiendo jugos.

Él está en el equipo tocoeño desde el 2012 y en este torneo ha jugado contra Marathón en Olanchito y ante Real de Minas en Danlí.

Dicho futbolista hace unas semanas decidió poner su microempresa de venta de jugos en Sabá, Colón, y lo hace para ayudarle a su madre y sacar adelante a sus dos hijos.

“Tenemos que empezar a emprender. El hecho de ser jugador de primera división no implica que uno no puede emprender. Buscar nuevas oportunidades y establecer nuevas cosas en mi vida, ahorita estoy en Real Sociedad y tengo que trabajar con todo, si me queda un chance libre por qué no poderlo invertir”, inició contando.

Y agregó: “De mí dependen mis dos hijos y mi mamá. Se trata de honrar a nuestros padres y así poder generar para la casa. No me quita nada vender jugos”, puntualizó Orellana.