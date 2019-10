Elencoff a Pedro Troglio: "Estaba hablando paja que la cancha no sirve"

Olimpia viajó a Tocoa para medirse a Real Sociedad en el Francisco Martínez Durón, en duelo por la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional este domingo a las 3:00 de la tarde.

Leer más: La caldera de Real Sociedad en Tocoa espera al Olimpia de Pedro Troglio

En la previa del partido DIARIO DIEZ se hizo presente hasta el sector de camerinos para darle cobertura a la llegada de los blancos al recinto tocoeño.

En un sector de la cancha estaba Ricardo Elencoff, presidente de los rojos quién mostró a través del Facebook Live el buen estado de la cancha y adujó que se invierte en el terreno de juego para los detractores y mencionó a Pedro Troglio.

"Este es un partido de poder a poder, no se vale nada más que ganar, para los detractores de la cancha mire, como Troglio estaba hablando paja allá que la cancha no sirve, hemos invertido y los medios no han dicho nada, solo cuando está fea dicen que es potrero", dijo Elencoff.







Sobre la llegada de Troglio por primera vez a inmueble del Bajo Aguán, añadió "Quiero decirle a la afición que nos apoye hoy que estamos en primera, eso nos permite que vengan esas personalidades, esos iconos del deportes mundial, debemos de cuidar el equipo"

Mensaje a los federativos

"La Federación solo invierte en Tegucigalpa, Valle de Ángeles, San Pedro Sula la cantera de futbolistas está aquí en el Bajo Aguán, aquí no hay centros de alto rendimiento, los cursos para entrenador hay que velarlos", cerró.