Ramiro Martínez: "Los dos fallamos y terminamos en este empate que no nos hace feliz"

Ramiro Martínez, técnico del Real España, expresó su descontento tras el empate 1-1 ante Motagua en el Estadio Nacional. El timonel reconoce que hubo poca generación.

"En determinados lapsos del juego dejó de hacer mucho de lo que sabe hacer este equipo, no quedé conforme con el rendimiento en el primer tiempo. El rival propuso un juego bastante agresivo, profundo que costó contrarrestarlo. Nos costó sacar la segunda pelota, nos costó armarnos en juego ofensivo. Hubo muy poca generación nuestra", inició contando.

Y agregó: "Sé que juegan los nervios, era una situación límite. Si perdíamos estábamos fuera del pentagonal y son ingredientes que al jugador le cargan. Y el rival tiene lo suyo, hay que respetarlo y felicitarlo porque tiene un plantel amplio, hizo cambios para hoy y demostró que tiene un plantel amplio y competitivo".

Martínez fue consultado sobre las indicaciones que giró en el descanso para cambiar la cara de su equipo.

"En el segundo tiempo con la charla generamos otra postura. Fuimos encontrando un poco más la pelota, el protagonismo que queremos en ataque, tuvimos opciones claras de gol, igual lo hizo el rival. Se volvió un partido de ida y vuelta, un juego equilibrado donde el que pegaba primero se llevaba los tres puntos. Los dos fallamos y terminamos en este empate que ya decía; no nos hace feliz para nada".

Al timonel aurinegro le consultaron sobre la opción clara de gol que erró Rony Martínez que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

"¿Qué le vas a decir a un jugador?, el futbolista nunca falla una situación por gusto. La definición no fue la correcta, pero hay que ver la forma cómo llegó a la pelota, cómo remató. Si la hubiera metido estaríamos todos abrazándonos, pero como no lo hizo no podemos estar pegándole. El esfuerzo que hicimos era necesario, pero no lo pudimos concretar".

La realeza ahora necesita ganar sus dos partidos y esperar el milagro para ingresar a la fiesta grande. Ramíro Martínez adelanta que lucharán hasta el final.

"Entramos en el terreno de las especulaciones. Lo que está claro es que debemos hacer el máximo esfuerzo por conseguir los seis puntos y después esperarlo que suceda con los rivales. No dependemos exclusivamente de nosotros", cerró.