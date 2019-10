Las apretadas agendas de Olimpia y Motagua en el Torneo Apertura 2019 y Liga Concacaf

Olimpia y Motagua afrontan este jueves una cita con la historia, ya que ambos equipos buscarán clasificar a una inédita final hondureña de Liga Concacaf ante sus similares de Saprissa y Alianza, respectivamente.

Los clubes capitalinos llegarán a los compromisos con una gran cantidad de partidos disputados a lo largo de la campaña, sin embargo, estos enfrentamientos marcarán el inicio de una seguidilla de encuentros pendientes en las etapas definitorias de los campeonatos en juego.

En un periodo de 21 días, Olimpia tendrá que cumplir con cinco choques diferentes que pertenecen a los tres certámenes en donde compite. Cabe recordar que los merengues están con vida en la Liga Concacaf, Copa Premier Centroamericana y Liga SalvaVida.

Por otro lado, Motagua deberá jugar un duelo menos que sus vecinos aunque el calendario se podría ampliar en caso de conquistar su pase a la final de la Liga Concacaf, al tener que añadirle dos partidos más que se realizarán en noviembre.

Si los dos clubes capitalinos logran acceder a la última instancia de la Liga Concacaf, las finales de este torneo están calendarizadas para llevarse a cabo el 6 y 26 de noviembre, lo cual generaría un incremento al número de compromisos de Olimpia y Motagua.

AGENDA DE OLIMPIA

-Saprissa vs Olimpia: 31 de octubre, 8:00 PM. (Liga Concacaf)

-Olimpia vs Motagua: 3 de noviembre, horario y sede por definir. (Torneo Apertura 2019)

-Olimpia vs Marathón: 10 de noviembre, horario y sede por definir. (Torneo Apertura 2019)

-Olimpia vs Alianza: 13 de noviembre, horario y sede por definir. (Copa Premier Centroamericana)

-Vida vs Olimpia: 20 de noviembre, 7:00 PM. (Torneo Apertura 2019)

AGENDA DE MOTAGUA

-Motagua vs Alianza: 31 de octubre, 6:00 PM. (Liga Concacaf)

-Olimpia vs Motagua: 3 de noviembre, horario y sede por definir. (Torneo Apertura 2019)

-Real Sociedad vs Motagua: 10 de noviembre, 3:00 PM. (Torneo Apertura 2019)

-Motagua vs Real de Minas: 20 de noviembre, 7:00 PM. (Torneo Apertura 2019)