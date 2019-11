La imperdible anécdota de Marco Antonio Rodríguez en el Honduras-Costa Rica del 2009

El exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez fue el invitado de lujo en Mundo Maldini conducido por el periodista español Julio Maldonado y en donde habló de aquel Honduras-Costa Rica para las eliminatorias Sudáfrica 2010 que estuvo lleno de controversia.

Mejor conocido como 'Chiquimarco', recuerda la polémica que desató el primer tanto de Honduras, pero que tuvo anular porque el portero Keylor Navas se encontraba fuera de combate.

''Veo a Keylor en el césped y me dicen que está roto. Lo observo y ahora me doy cuenta porqué el gol de Honduras fue muy fácil. El asistente 2 me dice que Keylor estaba tirado en la anotación. Tenía dos escenarios: validar o anular el gol'', cuenta Marco Antonio.

El exsilbante relata las fuertes declaraciones del periodista Salvador Nasralla si decidía invalidar el primer tanto hondureño. ''Si anulan este gol les digo dónde está el árbitro, lo vamos a matar, no sales vivo 'chiquidracula'. Esa temperatura yo la sentí en el campo y fue cuando decidí no valer el gol y les dije a hondureños y ticos que jugaran con tranquilidad y fueran profesionales''.

El encuentro se reanudó con normalidad sin goles, pero Rodríguez cuenta que Wilson Palacios recibió una amonestación rapidamente. ''Palacios da una patada y piensa que no lo voy amonestar y le muestro amarilla. Más adelante Costly se tira en el área para engañarme y también lo amonesto. Todo el estadio andaba atrás de mi y yo me preguntaba '¿qué hago aquí'. Pero ya todo estaba hecho''.

Chiquimarco reconoce que los cuatro tantos que marcó la Bicolor luego de esos incidentes fueron con normalidad. ''Honduras ganó bien 4-0, pero la gente me mataba y me seguía maldiciendo''.

Por último, Marco Antonio confiesa que tras finalizar el encuentro, se marchó al aeropuerto y un pequeño grupo de personas le comentaron que estaban orando por él debido al efusivo ambiente que se vivió esa noche en el estadio Olímpico.

''Ellos me abrazaron y me dijeron que estaban pidiéndole a Dios por mí. Sentí tan bonito'', cerró el mexicano, que anunció su retiro del arbitraje en 2014.