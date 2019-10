Ex directivo de Querétaro revela que corrió a Gustavo Matosas por descubrir corrupción

Gustavo Matosas no sale de una para entrar en otra polémica, ahora fue Zlatko Petricevic, ex director de Querétaro, que lo acusó de corrupción.

Atlético de San Luis separa a Gustavo Matosas por corrupción

El estratega uruguayo estuvo al frente de los 'gallos' en dos torneo en el Clausura y Apertura del 2011.

Según el ex director, Matosas sale del conjunto mexicano por corrupción, mientras hacía contratación de jugadores.

Matosas habla tras ser acusado de corrupción

“Medio mundo me quiso comer cuando despedí a Matosas de Querétaro, hasta me dijeron que estaba loco. No podía llegar con ustedes y decir que corrí a Matosas porque me estaba comprando jugadores, porque estaba haciendo negocios entre Toño Rico (exdirectivo) y él, subía los precios de jugadores, vendía jugadores que valían 300 mil dólares a tres millones de dólares”, reveló el croata Petricevic a Mediotiempo.

En ese torneo que Gustavo estuvo al frente de Querétaro, el equipo presentó 19 nuevos jugadores.

Zlatko también comentó que el representante Fernando Pavón llegó a su oficina y le ofreció un Rolex para que no sacara a Matosas.

OFRECIERON UN CARO RELOJ

“Cuando yo corrí a Pavón de mi oficina, la primera persona que me estaba llorando (fue Matosas), ‘no corras a mi amigo del club. Corriste todo lo que yo construí y ahora corres a Pavón’, que llegó con un reloj Rolex y dijo toma esto”, expresó.

También se atrevió a comentar que lo sacaría de tierras aztecas. “Le dije ‘no soy muy aficionado a los relojes pero tengo 20 relojes, si necesito uno lo uso, pero el tuyo no ocupo’ y a partir de este momento estás fuera de mi oficina. Si te veo, te deporto de México, no soy Ley pero te subo y te llevo a Comitán en la frontera con Guatemala”.