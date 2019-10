Pedro Troglio: "Me importa que llegue Olimpia a la final; Motagua o Alianza me da lo mismo"

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, se mostró positivo antes de viajar a Costa Rica para la vuelta de semifinal de Liga Concacaf ante Saprissa este jueves en San José.

El estratega albo confirmó un cambio en su equipo titular, explicó por qué viaja German "Patón" Mejía y habla de una posible final hondureña.

"Vamos bien, pero debemos seguir de esta manera. Esto es un partido de 180 minutos, difícil, sacamos una diferencia que es respetable, no es segura, pero si respetable. Que no te hagan goles de local y hagás dos es bueno. Vamos convencidos que podemos pasar, como Saprissa estará seguro que nos puede ganar", contó a los medios en el aeropuerto Toncontín.

Troglio sabe que la visita al Ricardo Saprissa no será nada sencillo y habla del ambiente que espera.

"Cuando vas a jugar de visitante es otra cosa, vamos a jugar con estadio repleto, con gente, el griterío y eso te juega en contra. Estamos capacitados para soportarlo, sabemos lo que es jugar de visitante, sin público, con público a favor o en contra. Vamos con la idea de hacer un gran partido y poder pasar", sentenció.

Viaja Patón y confirma el 11 titular para el jueves

El volante German "Patón" Mejía es baja en el albo por la expulsión sufrida en el partido de ida. Pero partió con el grupo a San José y Troglio explica el motivo.



German "Patón" Mejía viajó con Olimpia a Costa Rica para prepararse para el clásico con Motagua. Fotos Ronald Aceituno

"Viaja con nosotros para poder tenerlo de cara al clásico (contra Motagua). Es para estar en forma y preparado para el juego del domingo", dijo.

Al consultarle sobre el 11 inicial fue muy claro: "Los mismos que jugaron el otro día contra Saprissa. Solo que (Maylor) Núñez por Patón".

Sobre la seguidilla de partidos y viajes

El argentino felicitó a sus jugadores por el esfuerzo que han hecho esta temporada jugando partidos cada tres días y recorriendo largas distancias.

"Nos toca volver, viajar en bus el sábado. No hemos parado, estamos jugando cada tres días, por eso lo que han hecho los muchachos es un mérito. Me sorprendo de mis jugadores, pensé que se me iban a fundir. Quiere decir que están haciendo los deberes, cuidándose, comiendo sano".



Troglio asegura que lo difícil de esta cantidad de partidos disputados han sido los viajes. Fotos Ronald Aceituno

"Lo que más mata son los viajes. El último a Tocoa para jugar con Real Sociedad, fue interminable la ida y vuelta. Lo vamos llevando bien y ojalá duremos así hasta diciembre".

Sobre una posible final Olimpia-Motagua

Antes de abordar el vuelo, le consultaron si verá el partido Motagua-Alianza y sobre una posible final hondureña. Su respuesta fue tajante.

"Si tengo por ahí algún televisor lo veremos. Pero a mí me importa que llegue Olimpia a la final, Motagua o Alianza me da lo mismo. Sé que a ustedes (medios) les convienen que lleguen ambos. Pero a mí me importa Olimpia, si llega Motagua es un orgullo para el fútbol hondureño", cerró.