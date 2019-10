Gignac lo aclara: ''Rechacé ofertas de Boca Juniors porque no soy un traidor''

El delantero francés André-Pierre Gignac explicó los motivos por los cuales rechazó las ofertas de Boca Juniors y decidió permanecer en México jugando para Tigres.

En una entrevista concedida para Grupo Reforma, el atacante asegura que no se marchó a la Superliga Argentina porque no es un ''traidor'' y respeta mucho a la afición felina.

''Nunca me quise ir, recibí ofertas increíbles, ni yo lo pensaba en mi vida. La de Boca fue muy en serio, pero no quería faltarle el respeto porque es un gran club'', comenzó diciendo el galo.

Gignac aclara que rechazó todo tipos de ofertas porque estaba enfocado en entrar en la historia de Tigres anotando el tanto que lo convertiría en el máximo goleador histórico del club.

''No había marcado mi gol 105 y anteriormente dije que me quería retirar en Tigres. ¿Cómo le digo a la gente? No soy un traidor, no puedo hacer eso, es una falta de respeto para los aficionados'', admitió.

Asimismo señala que ''no lo hago por mi imagen, pero lo hago por mi palabra. No puedo decirle a la gente que quiero retirarme en Tigres y después llega Boca... Boca me encanta, pero decidí rechazar la oferta'', cerró.

Goleador

Gignac ha disputado esta campaña 14 partidos de la Liga MX y ha marcado nueve tantos. El último ha sido en el sufrido empate contra Cruz Azul en El Volcán (1-1).

El atacante de 33 años tiene contrato con Tigres hasta junio del 2021 y sus intenciones son ponerle fin a su carrera en el conjunto universitario.