Arboleda: "No puedo decir no; puedo llegar hoy al Olimpia, mañana al Real España"

El delantero Yustin Arboleda aclara la polémica luego de filtrarse información que se va al Olimpia al terminar su contrato. Dejó muchas preguntas abiertas y sobre todo puso en primer lugar como prioridad a su familia y no al Marathón.

El colombiano ha sido claro; es profesional, trabaja para su familia y si al finalizar su contrato el 30 de diciembre no llega a un acuerdo para renovar con Marathón, no lo pensó dos veces y respondió que se iría donde su familia esté mejor.

Leer: ROLIN PEÑA ACLARA LA SITUACIÓN DE ARBOLEDA

Aclara que por ahora son solo especulaciones pero tiene contrato hasta finales de este año y no ha renovado porque nunca lo hace mientras exista vinculación. El colombiano aclara el encuentro que tuvo con Pedro Troglio, entrenador del Olimpia luego de una imagen que se filtró en redes sociales.

¿Se va al Olimpia? Por ahora son más especulaciones, pero acá estamos, tenemos contrato con el equipo; seguimos trabajando y vamos a darle para adelante.

¿Ha firmado? Hasta el momento no, se enteran primero los de la calle que yo que soy el jugador. La verdad que no he tenido acercamiento con directivos del Olimpia más que una cena con el profesor Troglio que me lo encontré en una cena tras un partido. Esa es una foto vieja que está circulando; pues yo me acerqué a saludarlo, me saludó y somos profesionales. Creo que hay gente que mal interpreta las cosas, lo hace con mala intención pero no pasa nada, pero desde que llegué acá soy una persona respetosa con la institución que le tengo cariño por la forma en que han tratado a mi familia y que digan estas cosas cuando estamos llegando a la etapa final del campeonato incomoda, pero estamos en un país libre donde cada quien puede decir lo que quiera. Yo trato de aclarar las cosas y el que entienda bien, y el que no que busque qué hacer.

Yustin Arboleda es muy querido por los aficionados del Marathón. Foto Moisés Valenzuela

No puede decir que no al Olimpia si lo busca: Yo no puedo decir no; puedo llegar hoy al Olimpia, mañana al Real España pasado a Motagua, luego Honduras Progreso. Esto es un trabajo, soy un profesional y mi familia depende de lo que yo pueda hacer; si el día de mañana se da la oportunidad de ir a otra institución y es lo mejor mi familia lo voy a hacer, mientras no seguiré trabajando en Marathón donde tengo contrato hasta diciembre. Si en diciembre la directiva se me acerca y dialogamos y llegamos a un acuerdo, pues vamos a analizar. Por encima de todo y hasta lo económico pongo a mi familia. Lo que diga la gente que me voy a Olimpia es especulación o quieren ganar seguidores en redes sociales.

La primera prioridad: La prioridad en este momento es mi familia, que ellos estén bien. Le tengo cariño a Marathón porque es una institución que me abrió las puertas y me ha hecho sentir mejor que en mi país y solo tengo palabras de agradecimiento. No es primera vez que surge este inconveniente, al final de cada campeonato se hace reiterativa y he llegado a un acuerdo con la directiva y ellos saben que termino contrato en diciembre y ellos tratarán de tomar la mejor decisión.

Encuentro con Pedro Troglio: Fue después del partido que le ganamos a Motagua 2-1, esa es una foto vieja. Casualmente, no sabía que Olimpia estaba en ese hotel, yo iba a cenar con mi familia como siempre lo hago y a la salida me encontré con el profesor Troglio, me saluda, lo saludo y no se dio ninguna plática porque me extrañó al ver esa foto porque uno está en el ojo de todo el mundo. Pero yo estoy tranquilo.

¿Por qué no ha firmado con Marathón? Yo con Marathón no he renovado nunca sin que se me termine el contrato; al final nos sentamos y vemos que nos conviene. En estos momentos mi contrato termina el 30 de diciembre y al finalizar veremos que nos conviene.

Plan para desestabilizar al líder: Bueno; no sé, son tantas cosas, pero ya ustedes como medios es parte, no sé con qué intensiones, pero el que lo hizo sus razones tendrá. Yo estoy tranquilo. Hace tiempos no daba entrevistas y lo estoy aclarando para que no se mal interprete.