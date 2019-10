Jorge Benguché: “Saprissa es un equipo difícil y se nos vendrá encima”

Jorge Benguché es sin duda una de las “garras” del viejo león para encabezar la operación “final Liga Concacaf” que busca el Olimpia en suelo tico este jueves frente al Saprissa en el Ricardo Saprissa.

La ventaja de 2-0 conseguida en casa y con la firma del “Toro”, es solamente la punta de la lanza ya que el delantero va decidido a terminar la obra porque apenas se ha jugado la mitad de la llave y la meta es la final.

“Estamos muy entusiasmados por el partido, estamos motivados y con la confianza de poder sacar un resultado positivo. Vamos con una cierta ventaja, tenemos que ir preparados de que será un partido complicado”, explica el delantero del cuadro merengue.

Benguché que fue clave en el triunfo en casa, no se siente héroe, pues falta rematar la final. “Siempre uno trata de jugar y dar lo mejor en cada partido, pero el esfuerzo fue de todos mis compañeros; yo anoté los goles pero si no hubiese sido por ellos no anoto, ahora voy a tratar de dar lo mejor el jueves”, mencionó Benguché.

Saprissa saldrá a arrollar porque quiere estar en la gran final de la competencia: “Este equipo se preparó para este partido y vamos a poner en alto el país. Saprissa es un equipo difícil, se nos vendrá encima y tenemos que contrarrestarlo porque será un clásico muy bonito”.

Benguché no se quiso mojar de enfrentar una hipotética final contra Motagua, pues todavía falta cerrar la llave. “Cualquier cosa se puede esperar pero el pase de nosotros es la final y después que sea lo que Dios quiera”.