Técnico del Real del Minas al árbitro: “En el Yankel Rosenthal los cagan”

El entrenador Raúl Cáceres se metió en tremenda polémica con los árbitros al lanzar una seria acusación durante el partido donde su equipo perdió 1-0 frente al Honduras Progreso.

Cáceres fue expulsado por el juez Héctor Rodríguez luego que éste argumentara en el acta arbitral que el entrenador le dijo: “Árbitros cagados, piten cobardes. En el Yankel (Rosenthal) los cagan” y esto le generó un duro castigo.

Según lo que dice el acta, los silbantes son intimidados cuando pitan los partidos de local de Marathón y por eso la comisión de disciplina le aplicó este miércoles una sanción de cuatro partidos; se pierde el resto del torneo.

“Me siento indignado. Esto viene con malas intenciones. Nosotros estuvimos esperando el acta arbitral el viernes y nos dijeron que lo enviarían vía correo electrónico y ahora nos sorprende lo que dice. Me da pesar”, dijo Cáceres.

Esta es el acta arbitral donde se insertó al entrenador del Real de Minas.

“Cuando un árbitro comete errores, lo premian. Me siente mal y me siento decepcionado. Yo solo les dije que eran unos cobardes, eso fue lo que le comenté y fue al cuarto árbitro y no a Héctor Rodríguez”, explicó el entrenador del Real de Minas.

El Real de Minas peleando por el último boleto a la liguilla, suma 15 puntos y se ubica en el séptimo lugar con 19 puntos, los mismos que tiene Real España y en las próximas dos jornadas ya sin Cáceres en la banca buscará el objetivo.

“Yo no voy a esconder mi responsabilidad, pero cuando la comisión mira eso castiga, yo no voy a esconder lo que les dije, pero que me den cuatro partidos para mí es sorprendente”, explicó Cáceres sobre el castigo a Freedom Radio 96.1.

En ese mismo partido, el árbitro Rodríguez también expulsó al asistente técnico de Raúl Cáceres, el entrenador Israel Canales; según lo que dice el acta, éste le hizo ademanes desaprobando sus decisiones arbitrales en el juego.

“Héctor Rodríguez sabe que hizo un trabajo sucio; en Puerto Cortés intentó hacerlo pero no lo hizo porque hicimos cuatro goles, pero en verdad me siento indignado. Yo les dije que si hubiese sido un extranjero no lo hacen", comentó Cáceres.