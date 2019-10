Alex López atiza el Saprissa-Olimpia: “Se habla mucho como viéndonos de menos”

El partido de Liga Concacaf que este jueves disputarán el Saprissa y el Olimpia en San José ha estado lleno de polémica por lo que ha rodeado este encuentro. Este día ha sido el volante del Alajuelense, el hondureño Alex López que lanzó algunas bombas.

El exjugador del Olimpia declaró que se está hablando mucho de este encuentro y en alguna forma con menosprecio por Honduras. Además explica que si los albos logran mantener la pelota, los morados van a sufrir en su casa.

Análisis del partido: “Comparto lo que dice el profesor Pedro Troglio sobre Saprissa que es un equipo que en casa siempre le gusta tener el balón, atacar, atacar, atacar, pero tiene una deficiencia; cualquier equipo que les roba el balón no tienen muchos jugadores de marca y es allí donde Olimpia tiene que aprovechar, tener la personalidad de resolver con el balón”, dijo a Fútbol a Fondo de TVC.

Estadio y público: “Es lindo jugar en el Ricardo Saprissa cuando se llena porque la afición mete presión al equipo, es casi lo mismo que cuando juega Olimpia en casa, pero creo que en la cancha a Olimpia le irá bien porque al igual que ellos tiene jugadores de buen pie como Jorge Álvarez, “Chaco” Maidana y muchos futbolistas que han venido bien. El terreno de juego está al 100% de condiciones ya que es un bonito estadio”.

Ventaja del Olimpia 2-0 en casa: “Sinceramente Olimpia es un equipo grande que tiene que saber que en cualquier cancha tiene que ir a disputar los partidos. Ahora lleva la ventaja y tiene que saber plantear el juego y saber cómo resolverlo. Si Olimpia tiene la personalidad, saca el encuentro”.

Jugador a cuidar del Saprissa: “El jugador que tiene que tener cuidado el Olimpia se les lesionó en San Pedro Sula; es Mariano Torres, no sé si estará, pero para mí en este momento el mejor futbolista que tiene Costa Rica se llama Randal Leal. Él se emociona mucho cuando juega en Tibás y el otro es Johan Venegas”.

Lo que se dice en Costa Rica: “Se ha estado hablando mucho, dicen que Costa Rica está arriba de Honduras pero lo dicen de una manera como viéndonos de menos y no tiene que ser así. Es cierto que en los mundiales llegaron lejos pero el fútbol se ha acortado. Ahorita el nivel que tiene Costa Rica no es para que hablen de la forma en que lo hacen. En el aspecto Olimpia vs Saprissa, créame que todos los liguistas van con Olimpia, hasta Henry Figueroa (risas porque salió del Motagua)”.