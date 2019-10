Si Olimpia o Motagua juegan la final de la Liga Concacaf sería en el estadio Olímpico

Se venía venir, el castigo que sufrieron al jugar a puertas cerradas la Liga de Concacaf los equipos Olimpia y Motagua, también tendrá consecuencias en el caso de que pasen a la final y no jugarían en el estadio Nacional.

Este día, el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, manifestó que la Concacaf tiene tolerancia cero en cuanto a la violencia y tomando en cuenta los últimos antecedentes de asesinatos en las afueras del Nacional, no daría permiso para disputar un partido de alto riesgo.

“Como federación siempre vamos a estar haciendo el esfuerzo para que se juegue con público un partido de esa naturaleza y que se juegue en Tegucigalpa, pero como usted bien dice, Concacaf, y lo han dicho en reiteradas ocasiones, tiene tolerancia cero con violencia de cualquier tipo, así que sería complicado jugarlo en la capital. Pero lo primero tanto para el club Olimpia como para el Motagua, es que hoy hagan lo que tienen que hacer y clasificar para tener una final inédita entre dos equipos hondureños para que siga predominando”, explica el dirigente.

El estadio Olímpico ha sido la casa de Olimpia y Motagua en la Liga Concacaf.

Y es que en la antesala del primer clásico entre Motagua y Olimpia en el Nacional en agosto, se dieron cuatro asesinatos de aficionados que fueron brutalmente ultrajados y Concacaf tiene informes del riesgo que hay de jugar un partido de esta competencia con la definición de un título de por medio.

“El estadio Olímpico tiene condiciones que no tiene el estadio Nacional, pero repito, la capital con su afición sería ideal, pero esas cosas las iremos viendo poco a poco; vamos a ir apoyando a los dos clubes, seguir presionando y lo importante es que hoy los equipos puedan pasar a la final”, dice Mejía.

Y recalca: “Concacaf tiene tolerancia cero y obviamente las condiciones que tiene el estadio Olímpico son mejores que las del estadio capitalino y todos queremos una final aquí, pero lo primero es pasar a la final ambos equipos, lo segundo que se juegue con público que es muy alta y por supuesto con estadio abierto”, reacciona.

El dirigente sabe que Concacaf no perdona. “Lo que ha pasado en Honduras no ha pasado en el resto de Centroamérica. Aquí ha habido más de 10 aficionados muertos en los últimos años y eso no es normal y por eso precisamente Concacaf nos ha tomado de ejemplo y los castigos han sido duros para que no se replique en Centroamérica. La verdad que el comportamiento de estas personas que no han sido aficionados, son criminales que matan a otro aficionado, nos ha puesto mal en la imagen del país que se ha sido vista a nivel mundial muy deteriorada pero los clubes están haciendo su trabajo para que esto no se vuelva a dar”.

Finalmente explica: “Nos gustaría que el estadio Nacional tuviera en mejores condiciones pero lamentablemente no da para más, entiendo que Conapid le hará mejoras, es un estadio emblemático en Honduras, la capital merece tener partidos de Selección y los equipos jueguen con condiciones de seguridad”, explicó el secretario de la federación de fútbol.