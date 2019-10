Real España y Olimpia jugarán doblete en la Copa Premier en San Pedro Sula

Se han definido las fechas y horas para las semifinales de la Copa Premier Centroamericana donde se encuentran los equipos hondureños Olimpia y Real España; se confirma que habrá doblete en San Pedro Sula.

La empresa organizadora del torneo, Tigo Sports, confirmó en sus redes sociales que el miércoles 13 de noviembre se jugarán los partidos de ida en San Pedro Sula con un doblete emocionante posiblemente en el estadio Olímpico.

Leer: EL OLÍMPICO TAMBIÉN ALBERGARÍA FINAL DE CONCACAF

El primer partido será el de Olimpia enfrentando al Alianza de El Salvador a las 6.00 de la tarde y el encuentro de fondo será entre la Máquina del Real España y los Cremas del Comunicaciones a las 8.00 de la noche.

Estos compromisos serán con aficiones de todos los equipos por lo que será una fiesta en la ciudad de San Pedro Sula que se ha convertido en la capital del fútbol en Honduras ya que ha albergado los juegos de local en la Liga Concacaf de Olimpia y Motagua.

Los encuentros de vuelta también tienen fecha en la programación y el Real España estará visitando al Comunicaciones en Guatemala el domingo 17 de noviembre en el Doroteo Gaumuch, antes Mateo Flores.

Por su parte el Olimpia, estará devolviendo la visita al Alianza en San Salvador hasta el próximo año debido a sus apretadas agendas de ambos equipos tanto en el torneo local como en la Concacaf. Este duelo está pactado para el 8 de enero de 2020, una semana antes del arranque del Clausura en Honduras.

El equipo campeón y subcampeón recibirán un premio económico, además aseguran su participación en la segunda edición de este torneo centroamericano que ha venido a revivir las viejas competencia donde el fútbol en la región nos regalaba grandes partidos.

JUEGOS DE IDA SEMIFINALES

13-11-19 6.00 pm Olimpia vs Alianza

13-11-19 8.00 pm Real España vs Comunicaciones

JUEGOS DE VUELTA

17-11-19 11.00 am Comunicaciones vs Real España

08-01-19 7.00 pm Alianza vs Olimpia