Pedro Troglio herido: "Esto es muy duro, muy triste porque soñabamos con la final"

El argentino Pedro Troglio se ha mostrado muy dolido por la eliminación de Olimpia en Liga de Concacaf donde llegó al juego de vuelta con dos goles de ventaja, sin embargo terminó sucumbiendo 4-1 ante Saprissa y le robó la posibilidad de disputar una final hondureña contra Motagua.

En conferencia de prensa Troglio denfendió a los que cuestionan a los más jóvenes de su plantel ya que consideran no tienen colmillos para disputar esta clase de encuentros decisivos.

"La juventud no porque son jóvenes que vienen jugando bien y lo hiceron hoy igual, son situacines de juego, no tuvo nada que ver la juventud. Jorge Álvarez y Carlos Pineda han hecho un partidazo y son los más chicos, no me parece que sea eso. Es un golpe y hay que levantarse porque esto es Olimpia y hay que pararse porque el fin de semana tenemos la oportunidad de ser punteros en el torneo local y no nos queda de otra, soñábamos con pasar a la final, pero no se dio", dijo muy triste.

"Son de esos partidos que se dan una vez en la vida y se nos ha dado en contra, esto es muy duro, es triste porque soñábamos con pasar y teníamos todo para hacerlo", agregó.

RIFLAZOS A LA CONCACAF

Troglio aprovechó para cuestionar a la Concacaf una vez más por cortarles la oportunidad de jugar sin público en este torneo.

"Es la suerte de jugar con público, ojalá la Concacaf piense un poco y no nos vuelva a hacer jugar un torneo así, vengo por respeto porque no hubiese venido, pero acá estoy cumpliendo porque no es justo lo que nos han hecho de suspendernos tres partidos sin público, no es por eso que perdimos, pero aproveho a demostrar mi disgusto con la Concacaf", cuestionó.

"En esta llave fuimos superiores en la ida y ellos un poco más que nosotros en la vuelta, jugamos en diferentes condiciones, sin público y jugamos en una cancha que no es la nuestra, hay diferencias, pero a nivel centroamericano Costa Rica y Honduras están parejos, capaz por encima de los demas".

SE LEVANTA DE LA CONFERENCIA

Un periodista le preguntó a Troglio si seguía creyendo que Saprissa era el segundo mejor club de Centroamérica después de unas declaraciones brindadas en Tegucigalpa que luego aclaró la forma en que lo quiso decir, sin embargo el argentino decidió abandonar la rueda de prensa.

"Me parece una falta de respeto esa pregunta porque yo ya aclaré que no dije eso, así que corto la conferencia acá, les agradezco a todos y buenas noches".