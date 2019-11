¿Quién es el culpable del descalabro de Olimpia en la Liga Concacaf?

Olimpia dejó un papelón en Costa Rica tras caer eliminado de la Liga Concacaf en la fase de semifinales ante el Saprissa.

El conjunto de Pedro Troglio no pudo conservar la ventaja que ostentaba y se dejó remontar tres goles que tenía de distancia para perder el duelo 4-1 (4-3 global).



El tanto que marcó Jorge Álvarez parecía cerrar una eliminatoria que Olimpia encaminó con su triunfo en casa. Tras esa anotación (1-1) Saprissa no dejó de luchar y consiguió el marcador que lo colocó en la final de la Liga Concacaf ante Motagua.







Marvin Angulo con doblete y David Ramírez, se encargaron de marcar los tres goles que necesitaba el conjunto morado para acceder al gran partido de la competición, dejando de esta forma al León en la lona.



Pedro Troglio no tenía muchas palabras en la conferencia y aseguró: "Esto es muy duro, muy triste porque soñábamos con la final".



Olimpia perdió la oportunidad de enfrentar a Motagua en lo que hubiese sido una final histórica para el fútbol de Honduras. El equipo azul sí accedió tras dejar fuera al Alianza de El Salvador.