El argentino Pedro Troglio anuncia que dejará de dar conferencias de prensa

Un día después de la eliminación en Liga de Concacaf a manos de Saprissa en Costa Rica, el entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, compareció a una conferencia de prensa en el estadio Nacional de Tegucigalpa y adelantó a los periodistas que ha tomado la decisión de no atender más a la prensa deportiva.

Esta no es una decisión por el resultado en San José, el argentino argumenta que previo al duelo ante los ticos se sacó de contexto una declaración que brindó donde aseguró que enfrentaban al segundo mejor club de Centroamérica, sin embargo, luego aclaró que lo que intentó decir fue que se enfrentaban los dos mejores del área, que uno eran ellos y que el otro era el Montruo Morado.

VER VIDEO: TROGLIO ABANDONA CONFERENCIA EN COSTA RICA

Olimpia entrenó este viernes en el estadio Nacional, previo sostuvieron una charla tras la eliminación. Foto Ronal Aceituno



"Hablo hoy y solamente cuando pierda, nada más, tienen que rogar a Dios que pierda todos los partidos", dijo Troglio en referencia a que únicamente hablará en conferencias cuando su club caiga derrotado en cualquier partido.

El experimentado entrenador considera que desde su llegada ha tratado bien a la prensa, sin embargo "ustedes (los periodistas) son todos iguales, no les sirve que Olimpia gane todos los partidos y que yo diga solo cosas buenas, les importa si contesto y es culpa de los que editan en sus lugares, escuchan la conferencia y les dicen cortá y pone lo peor", señaló.

EL CONSEJO DE BILARDO

Además recordó las palabras de Carlos Salvador Bilardo cuando le advirtió sobre las relaciones con periodistas.

"Una vez un gran técnico, Bilardo, me dijo, aunque seas bueno con el periodismo, siempre te van a matar y tiene razón".

TE RECOMENDAMOS: ASÍ REACCIONA LA PRESIDENCIA DE OLIMPIA

Olimpia ahora se prepara para enfrentar el clásico capitalino reprogramado de la jornada 5, se realizará este domingo a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El estratega esta vez no quiso adelantar su once titular debido a que no saben el estado de salud de sus jugadores después del partido sostenido en Costa Rica.