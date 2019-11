Rolando Fonseca: “Señor Troglio y Alex López, no veo la grandeza del Olimpia”

El Saprissa-Olimpia ha generado mucha tela para cortar. Las redes sociales se llenaron de comentarios y uno de los puntos más expuestos es el del mejor equipo de Centroamérica.

Este debate seguirá estando y es algo en el cual no habrá consenso. Lo cierto es que Saprissa disputará la final de Liga Concacaf ante Motagua y les tocará cerrar como visitantes en Tegucigalpa.

Durante la transmisión del Saprissa-Olimpia en Teletica Radio, el exjugador morado Rolando Fonseca mostró su emoción tras finalizar el duelo y le mandó un mensaje a Pedro Troglio y a Alex López.

“Señor Troglio, señor Troglio, no lo veo. No veo la grandeza del Olimpia, Alex López no lo veo. La grandeza de los equipos se respeta y por eso Alex López estás en el fútbol de Centroamérica”, dijo Fonseca en tono emocionado.

Fonseca militó en Saprissa, pero su mejor paso en suelo tico fue en la Liga Deportiva Alajuelense. La final de ida de Liga Concacaf será el jueves 7 de noviembre a las 8:00 pm y la vuelta el martes 26 a las 9:00 pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa.