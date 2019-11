Pedro Troglio: "Para mí el fútbol es vida o muerte todos los días, no un juego"

Muy contento reaccionó en conferencia de prensa Pedro Troglio, entrenador del Olimpia tras en triunfo 2-0 sobre Motagua en el juego reprogramado de la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Salva Vida.

Leer más: ¡Olimpia vuelve a la felicidad, derrota a Motagua y es nuevo líder de Honduras!

"Para mí jugamos hoy como lo hicimos en Costa Rica ante Saprissa, una cancha muy difícil, solo que no merecimos perder 4-1 en un accidente del fútbol, la charla ante de enfrentar a Motagua se basó en eso, que lo hiciéramos igual, que íbamos a tener a nuestra gente a favor", comenzó diciendo Troglio.

El argentino fue consultado por la actuación del volante argentino Cristian Maidana, quien participó en las dos jugadas de gol.

"A "Chaco" lo traje yo, así que no tengo duda del tipo de jugador que es, hace diez partidos ganamos nueve y empatamos uno y él no jugó, hoy sin ninguna duda fue la figura", comentó.

¿Es el mejor técnico del mundo?

"Vine a la conferencia porque me lo pidieron los dirigentes, lo hago por eso y por la gente de Olimpia que me ha mostrado afecto luego de la derrota ante Saprissa y para mí el fútbol es vida o muerte todos los días, no es un juego, fíjense el desastre que hicieron por haber perdido, un diario puso "Vergüenza Nacional" , creo que fue una vergüenza deportiva, no es completa la alegría para la gente pero ganamos un clásico", agregó.







El estratega agregó que "Motagua comenzó con ataques, al inicio del partido tuvo dos manos a manos, pero en el segundo comenzaron a entrar todos los titulares, nosotros estábamos en otro mundo, luego tuvimos autoridad y manejamos el balón con jugadores distintos como "Chaco" que se inventó y Benguché definió, es otro de los tatos golpes de caracter de mis jugadores, el otro día comenzaron que no teníamos huevos, hoy demostramos que los tienen y bien puestos", concretó.

Primer lugar

"Ahora depende de nosotros y el partido del domingo ante Marathón es muy importante, no podemos darnos el lujo de perder y luego definir ante Vida, ojalá podamos cerrar líderes el domingo", agregó.