La reinvención de Ever Alvarado, el capitán de Olimpia que coqueteó con Motagua

La reinvención existe en el fútbol. Lo ha demostrado el seleccionado nacional Ever Alvarado, quien pasó de ser rechazado por Real España en 2014 a consolidarse como el capitán de Olimpia.

El jugador es consciente del momento que vive y no tiene reparos en recordar las cosas que no le permitían afianzarse como la promesa que descubrió, y malogró, la Máquina en el pasado.

"Por ahí la experiencia ayuda mucho, ya tenemos cinco o seis años de estar en el club", destaca este mundialista Sub-17 en Nigeria 2009 que se quedó a las puertas de jugar las Olimpiadas de Londres 2012 con la H que dirigía el colombiano Luis Fernando Suárez.

Ha estado en procesos de Selección Nacional a todos los niveles, aunque en Sub-20 vivió en carne propia el fracaso en el intento de ir a Colombia 2011 con una camada que contaba con el talento de 'Choco' Lozano, Alex López y Wilmer Fuentes.

Eso sí, su liderazgo le hace manifestar que "no solo soy yo" en el León, puesto que también "hay compañeros que lo vienen haciendo bien" y han abonado para sacudirse el batacazo en suelo tico por la Liga Concacaf 2019 y cazar el liderato del torneo Apertura 2019-20.



Reitera, consultado por las fortalezas del 'nuevo Ever', que "la experiencia ayuda mucho, en un tiempo pasaba expulsado y eso uno lo logra a través del tiempo".

Ratifica que "la experiencia es importante", pero a su vez "estamos haciendo las cosas bien y esperamos seguir así" para no soltar el lugar de privilegio que ostentan en busca de la '31'.

Jugador de Selección que es bien considerado por el uruguayo Fabián Coito rumbo a Qatar 2022, Ever se estrenó en octubre de 2015 con la Bicolor del colombiano Jorge Luis Pinto que confiaba en su gran disposición defensiva utilizándolo en duelos camino a Rusia 2018.

Ever Alvarado fue muy tomado en cuenta por Jorge Luis Pinto en el fallido proceso a Rusia 2018 y camino a Qatar 2022 no está siendo la excepción.

REAL ESPAÑA Y MOTAGUA

"Hace como un año estuve a punto de ir a Motagua, no se dio", menciona el ex Real España que no fue renovado por este club antes de iniciar el torneo Apertura 2014-15.

Al Ciclón no fue porque la dirigencia merengue reaccionó y "arreglamos por un año" e, incluso, "hace seis meses arreglé por dos años más".

Enfatiza su compromiso con una institución en la que "me siento bien" y "respaldado". De paso expresa que a día de hoy lo tiene muy "contento de pertenecer a este club tan grande como Olimpia".

"Después de lo que venimos de hacer en Costa Rica", donde cayeron con Saprissa, "es motivante" ganarle al bicampeón nacional. "Lo que pasó es doloroso, pero ya está y gracias a Dios fue un triunfo importante" que les impulsa en su afán de, mínimo, amarrar la final.

¡VA POR MÁS!

Ever Alvarao tuvo un breve paso por la MLS estadounidense en 2016, específicamente por Sporting Kansas City, escuadra en la que apenas disputó 29 minutos y de la cual fue enviado a su filial del Swope Park Rangers participando varios encuentros.

Está a días de dejar de tener 26 años y sigue aspirando con volver al exterior. "Todavía hay Ever para rato, estamos buscando una oportunidad en el extranjero y creo que con 27 años lo puedo lograr todavía", remata apuntando al futuro.