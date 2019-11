Héctor Vargas: "A veces me dan ganas de volver a Tegucigalpa y estar con mi familia"

Como pocas veces. El argentino que dirige a Marathón, Héctor Vargas, deja a un lado las rencillas futbolísticas y acepta una realidad en torno a su compatriota que entrena a Motagua, Diego Vázquez.

El 'León de Formosa', que atendió en exclusiva a DIEZ poco antes de jugarse la cima del torneo Apertura 2019-20 de la Liga Salva Vida contra Olimpia, se refirió además al proceso de Fabián Coito y una posible marcha de su delantero estrella, el colombiano Yustin Arboleda.

Vargas no es ajeno a las cábalas, pero dice ser moderado respecto a las mismas. Se refirió al interés de Real España en sus servicios y respondió si se marcharía o no al vecino sampedrano.

Diego, 'Chelato', 'Primi', 'Zorro' Padilla y Vargas: "Yo me pongo el quinto".

¿SE VA YUSTIN ARBOLEDA?

"Yo no hablo con la gente que se va porque está en todo su derecho; si Olimpia le paga mejor que se vaya...yo solo puedo decir que cuando Yustin estuvo en Panamá solo hizo un gol en un año, conmigo en dos años y dos meses hizo 50. Yo dejo la pregunta, ¿no será que el técnico lo hace jugar? Por más que no me gusta que digan 'éste es soberbio', pero Conmigo salió campeón goleador (Alberth) Elis, Carlo (Costly) (Mauricio) Copete, (Sergio) Diduch, (Yustin) Arboleda... ¿no será que la propuesta de Marathón conmigo le viene bien a Yustin? Se lo dije a (Júnior) Lacayo, (John Paul) Suazo... me parece bárbaro que se vayan, pero Marathón no va ser menos porque se vayan Yustin o Vargas, o a lo mejor va a ser mejor. Ojalá si se va le sea diferente."

¿SERÍA UN PROBLEMA?

"A mi me tiene sin cuidado. No está Yustin, viene (Jorge) Benguché y Eddie Hernández, o (Roberto) Moreira y (Marcelo) Estigarribia... conmigo van a meter 10 goles por campeonato; ahí está Carlo (Costly), con ocho goles y 37 años. Si uno analiza también las estadísticas, yo tengo uno de los récords de campeonatos cortos de Olimpia con mayor cantidad de goles, una campaña completa con 46 y otra con 83 en total (los dos torneos)."

SONSACADORES

"Ya lo han hecho. Lo han hecho en el campeonato que salimos campeones, cuando me di cuenta que vino el gerente de un equipo con contratista por eso trate al agente de carroñero.... cuando Lacayo vino a Marathón no lo quiso Real Sociedad y yo le prometí que si tenía club lo iba a traer. Cuando yo me entero (que negociaba con Olimpia) les dije que si no salíamos campeón iba a decir, públicamente, cosas que no eran. Han llamado a otros, a Carlo Costly con 37 años lo llamaron para ver si puede jugar con un club, no sé qué están buscando... yo no voy a llamar a nadie; Mario (Martínez) quiso venir, Carlo quiso venir, 'Pipo' también."

¿SIGUE EN MARATHÓN VARGAS?

"Yo tengo contrato de seis meses más con Marathón, pero esto no es de contrato, es de estar cansado; llevo 300 partidos de Liga consecutivos y a veces me dan ganas de volver a Tegucigalpa y estar con mi familia... como dice Alfaro: 'A rescatar mi vida de nuevo', disfrutar de mi hijo, mi casa y mi esposa. A veces me da la gana de irme; el otro día una chica me gritó como que yo era el culpable de que empatemos con Vida, estábamos a cinco puntos (del segundo) y hace cinco años peleando el descenso, y me gritaba con un odio. Pero dije: '¿Esta chica entenderá lo que es pelear un lugar de privilegio?', '¿qué le decía a los técnicos anteriores que no pasaban de 28 puntos?'. Se lo dije a mi mujer cuando llegué al carro, que tenía ganas de agarrar la ropa e irme, si total pierdo cuatro partidos y me sacan, o si me sale una opción de una diferencia grande le diría a Orinson 'me voy'. Los contratos son hasta que te querás ir o te saquen, Platense me hizo un contrato de dos años y me sacó. No busco quedarme mucho tiempo en un lado si no que se da."

El aficionado de Marathón quiere mucho a Héctor Vargas y él retribuye ese afecto con un saludo, autógrafo o fotografía.

REAL ESPAÑA

"Unos llamados en todo este tiempo, pero le dije a los directivos que si no me sacan de aquí no me iría a Real España por respeto a la gente que me ha tratado muy bien, entonces esperaría a que no tenga trabajo o esté en otro lugar... pero de Marathón a España no puedo, es lo mismo que me fuera de Olimpia a Motagua, no veo relación. Yo escuché a (Johnny) Leverón decir 'la primera opción es mi familia', y está bien pero en mi caso no, uno como técnico tiene que pensar diferente. Si te vas es porque tenés un mejor trabajo y no porque estás aburrido, yo estoy cansado de estar solo y lejos de la familia, que después de cada partido tengo que irme y manejar cuatro horas, ya llevó mucho tiempo, dos años y medio así... tal vez es una decisión que pueda tomar, mover mi familia es una opción, pero estoy esperando que mi esposa termine su maestría y mi hija medicina. Prefiero moverme yo."

¿FAMILIA O FÚTBOL?

"Yo disfruto con la familia mucho, será porque tengo a los hijos pequeños y me gusta jugar con ellos y consentirlos, pero tengo la posibilidad de trabajar en lo que me gusta; si tengo que elegir entre el campo de juego y la familia, elijo la familia, ya perdí una por el fútbol, gracias a Dios tuve la fortuna de encontrar otra, no quiero arriesgar y arrepentirme cuando esté más viejo."

SU CLÁSICO PREFERIDO

"Con España, es el clásico que más se disfruta, el rival de la ciudad y el que tenía el rótulo de que 'soy el mejor de la ciudad'; lo que hablaba con Jorge Pineda de que no sé hace cuánto tiempo le sacábamos 18 puntos de ventaja al rival, tenemos una realidad diferente de un trabajo de dos años. Real España siempre terminaba arriba de Marathón, de hecho había logrado mejores cosas hace mucho tiempo. Disfruto más el partido Marathón-Real España."

CREYENTE DE DIOS

"Totalmente creo en Dios, pero siempre dije lo mismo respecto a los pastores y el Papa; esta historia siempre la cuento de que en mi pueblo, con 11 años y a 45 grados, ya mi papá había muerto, y me di cuenta que el padre de la iglesia visitaba a la dentista del pueblo, a la hora de la siesta cuando nadie salía. No creo mucho ni en el Papa, los curas y los pastores, creo que entre Dios y uno están la biblia y el corazón, todos los intermediarios encarecen las cosas porque si vas al culto tenés que pagar el diezmo. Dios me ha convencido hace mucho tiempo que existe."

¿ES CABALERO?

"Sí, pero cábalas muy simples, no repetitivas. Es más, lo voy a contar ahora, me pasó en el clásico anterior ante Hernán Medford: Me voy a poner la ropa y dije: 'con esta gris le fui a ganar allá a Real España, pero después perdí'... le dije a mi esposa que me vino a acompañar y me dijo 'ponete una con los colores de la UPN que a esos Real España no les puede ganar una'. Después, la vez pasada en el Olímpico, me equivoqué y me puse una roja, pero andaba la naranja y en el entretiempo que íbamos 2-2 me quité esa y me puse la naranja y ganamos 4-2. La próxima vez que juegue con Real España voy a tratar de ponérmela, hasta que pierda."

Y CONTRA OLIMPIA...

"Preparáremos bien el equipo, contra Olimpia no tengo cábala, no me acuerdo cuál use cuando les gane 0-1. Como dijo Diego: 'vamos a apelar a los recuerdos positivos', pero tenemos un solo partido perdido con Motagua acá y siempre apela a esos recuerdos positivos, pero se vale."

Carlo Costly propone a Héctor Vargas para la Selección Nacional.

¿DUPLA CON DIEGO EN LA H?

"Esa fue una idea de Carlos Prono que me llamó, y después tiró la idea en un programa, no está ese tema de que podamos trabajar porque la Federación tiene otro pensamiento; yo creo que si le he afectado a Diego porque a lo mejor, antes que viniera Coito, si no hubiese salido campeón con Marathón el candidato firme para dirigir la Selección era él; tiene más títulos que los demás y trajeron a un técnico de divisiones menores con Uruguay y, aunque quieran poner el camino de flores, no es lo mismo jugar un amistoso, Copa Oro o UNCAF que una eliminatoria... Argentina lo demostró en el Mundial del 86, que hizo el gol al último minuto en la eliminatoria y fue campeón del mundo."

SELECCIÓN NACIONAL

"Yo no creo que sea un proceso para clasificar a un Mundial, yo quiero creer en la Selección pero no le veo el proceso ideal; al jugar con jóvenes terminás perdiendo partidos claves, y si te encandilas con los muchachos Rivas y Rubio. Pero veremos cuando les pegue una patada un panameño o México no te deje agarrar la pelota, vamos a ver cómo reaccionás. Ojalá, por el bien de este fútbol, pero me parece que el proceso lo quieren poner como un camino de rosas y estamos haciendo cosas fuera de lugar como para clasificar a un Mundial."

¿MARATHÓN EN EL OLÍMPICO Y NO EL YANKEL?

"Fueron coincidencias, el primer partido donde no nos va bien fue cuando expulsan a Mario (Martínez), contra Real Sociedad, lo expulsan a los siete minutos y con uno menos yo creo que en el Olímpico hubiéramos perdido; después, el segundo que empatamos en el Yankel, pienso que fue un problema poner a (Azmahar) Ariano porque estaba pensando más en viajar a Panamá que en jugar el partido; el último, contra Vida, me costó mucho porque tuve que poner dos Sub-20 para cumplir los minutos y dimos muchas ventajas contra un equipo al que no le pudimos entrar."

CLÁSICO POR EL LIDERATO

"Es definitorio (el clásico contra Olimpia) en el sentido de quién va a terminar primero o segundo, quizás no tan definitivo pero sí importante... si Olimpia nos gana y pierde con Vida, ganamos a Honduras Progreso y clasificamos nosotros; definitorio no es, pero te deja un 80 o 90 por ciento de posibilidades."

Jenny Fernández de DIEZ platicó con Vargas en un café sampedrano, donde el técnico argentino dio a conocer aspectos de su vida ligada al fútbol.

¿PRENSA EN CONTRA?

"Yo lo percibo, por ejemplo en un partido contra Platense, el festejo de Yustin nos costó tres fechas de suspensión... no lo sacó nadie, no lo castigaron, y después esa publicación, cuatro fechas después, en el gol de Yustin contra Honduras Progreso, publicaron la misma foto; hay clara predisposición, como me pasó a mi que me salgo de la cancha porque dije que si dirigía Orlando Hernández lo hacia, ponen una foto de que recapacite y yo le dije a los directivos antes que pasaría. Esa predisposición, pero a veces Marathón con cinco puntos de ventaja no ponen puntero, sino 'vuela el azul o el blanco', y con cinco puntos abajo. Un club con promedio de 34 puntos quiere que la prensa lo vea mejor. Ya si los directivos quieren pensar que los perjudican o quieren más respecto a eso, me da lo mismo."

RAÚL CÁCERES

"Raúl el otro día fue, un poco por el resentimiento del arbitraje de Melissa (Pastrana)... normal, a veces cuando uno es joven quiere expresar ciertas situaciones y cobrar notoriedad, él está empezando, es el primer equipo que dirige, tiene pocos partidos en Liga Nacional y quiere que lo conozcan. Yo voy a Tegucigalpa y veo que están pasando el caso de Tony Hernández y lo veía a Raúl hablando por televisión, es normal, quiere que lo conozcan; lo conozco de las reservas de Olimpia, ha hecho cosas buenas y quiere eso."

DIRECTIVOS 'PISTEROS' Y SU LADO NOBLE

"Algún gerente le cobraba a un jugador por traerlo a un equipo, y le dije a éste que estaba aquí por mí y no le siguiera dando, que ese dinero era para sus hijos; me he enterado también que algunos técnicos piden dinero para traer futbolistas, en el caso mio, tanto en Olimpia como Victoria, he pagado el hielo, he dado dinero; por ejemplo, en un club lo hice porque no aparecía ningún directivo, después me lo recompensó el mismo club. Un 30 de diciembre tuve que sacar dinero también."

PENURIAS

"Una vez en Victoria, voy a cobrar el sueldo y cuando me lo dan era el 7 por ciento y pregunté qué pasó, pero me dijeron que tenían que pagarle a Júnior Izaguirre que los había demandado. 'Chema' Martínez, cuando me voy del Hispano a Platense, tenía dos contratos que me debían, y no demandé al Hispano fueron ellos por abandono de trabajo y yo los contrademandé por eso. De hecho, el Hispano me quedó debiendo 107 mil lempiras y no los demandé, de hecho con 'Chema' tengo una amistad de saludo de fin de año y todo, pero me pagaron un contrato de un hotel que había pagado yo; hice cosas así porque me parece que primero está el club, la vida a uno lo recompensa... aquí en Marathón, todo lo que se ha hecho, hace que el club esté en un lugar de privilegio."

CORTITAS CON VARGAS

¿Humilde, soberbio o sincero?



"De todo un poco, si en la cancha no tengo soberbia estoy dándole al rival un arma poderosa; después la sinceridad, porque no quiero que un futbolista me venga a decir que le mentí."



¿Equipo para retirarse?



"Siempre quedé agradecido con la gente de Platense, creo que ahí sería el lugar donde me quisiera retirar, ahí me dieron trabajo después de mucho tiempo."



¿Le teme a los árbitros, Al nivel de Olimpia, que su equipo no pueda con la presión o cosas debajo de la mesa?



"Yo creo que a los árbitros porque no sé si manejarían la presión de un partido así, pues me parece que el nivel de Olimpia, por ahora, está debajo porque no tiene los números de nosotros a pesar de la inversión y todo lo que hicieron."



¿Rafael Ferrari, César Nasthas, Orinson Amaya o 'Chema' Martínez?



"El que mejor me ha tratado es Orinson, pero creo que de los más lúcidos es don Rafa; me habría encantado que, como mi relación con Orinson, se hubiera acercado más... él iba adelante de todos, mientras que Orinson es un directivo en formación pero la relación con él es muy buena."

El joven volante del Real Monarchs y propiedad del Atlas mexicano, Cristian Cálix, es, según Héctor Vargas, el mejor jugador al que dirigió en Marathón.



¿El mejor jugador de Marathón que ha dirigido: Yustin Arboleda, Carlo Costly, Carlos Discua, Mario Martínez u otro?



"Cristian Cálix, para mi es el mejor que dirigí, lamentablemente mal informado y aconsejado. Creo que tiene un potencial para muchas cosas. No estaba preparado para salir, quería hacer un trabajo especial con él, me sorprendió apenas lo vi, el tema está en que, quizás con la edad, uno lo pueda guiar. A Lacayo cuando lo solté se fue al descenso con Victoria, lo volví a rescatar y salimos campeones, ojalá que si vuelve podamos dar la vuelta olímpica con Marathón.



¿Qué le dice a la gente de Marathón?



"Que apoyen, que si van sea a alentar al equipo, pero ir a la cancha y no hacerlo si las cosas no salen todo se convierte en energía negativa... En un entrenamiento vinieron a insultar a Caue y a Yustin... si estás mal en tu casa no lo transmitás, no hay una gran inversión para decir que le tenemos que pasar por encima a todos los equipos. Como dice el 'Cholo' Simeone: 'Los que creen, que vengan', sino que se queden viendo un programa deportivo."