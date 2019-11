Andrés Guardado: "He sentido que la capitanía de México me queda muy grande"

El mediocampista Andrés Guardado ha portado el gafete de capitán de la selección de México que dejó Rafael Márquez y se sinceró al admitir que en muchas ocasiones ha sentido que le queda demasiado grande.

'Es una responsabilidad muy grande. No es que no me la crea, pero siendo sincero yo muchas veces he sentido que me queda muy grande porque vienes a suplir a un capitán de toda la vida como Rafa Marquez; su porte, jerarquía, carrera, todo lo que ha ganado, ser el seguidor de él, es un paquete muy grande", inició contando en entrevista a Fox Sports.

En los momentos que ha dudado. Guardado asegura que ha recurrido a la ayuda de compañeros como Héctor Guardado, Javier "Chicharito" Hernández y Guillermo "Memo" Ochoa.

"Lo digo abiertamente y con toda la honestidad, he tenido que hablar con Memo, Chícharo, Herrera, en su momento Chuy Corona y pedirles ayuda porque yo no puedo solo. mi manera de ser líder es diferente a la que había antes y yo necesito de todos. Gracias a eso he sentido un respaldo", mencionó.

Con 33 años, Guardado disputa su tercera temporada con el Betis de España y habla de la inminente renovación.

"Estamos muy cerca de cerrar la renovación, feliz de que un equipo como el Betis, con este proyecto tan ambicioso, siga confiando en mí a pesar de la edad, eso me compromete y me da mucha confianza', cerró.