Zidane pide a Bale que se quede en el Real Madrid y habla de un posible fichaje de Mbappé

Real Madrid se mide mañana ante el Galatasaray en el Santiago Bernabéu por la cuarta fecha de la Champions League, pero lejos de eso, de lo que más se habló fue de Gareth Bale.

El atacante, que no juega desde que se lesionara en una pantorrilla con Gales el 13 de octubre, fue convocado por su selección, este martes para los duelos de clasificación para la Eurocopa 2020 frente a Azerbaiyán y Hungría.

Zidane habló del tema. “Nosotros no hacemos eso, lo que queremos es que el jugador está bien. No está listo, no está preparado para entrenar con normalidad. Lo convocan, tienen derecho. Es una fecha FIFA y nosotros no nos metemos. No hay que dudar de Bale, él sufre el primero. Veremos esta última semana y veremos si está para su selección. La pena es que no está con nosotros”.

Ver también: La Champions League busca a sus primeros clasificados a octavos de final

A Zizou le preguntaron sobre si le gustaría que Bale hiciera lo mismo que James Rodríguez, que en la pasada fecha FIFA no fue a la selección de Colombia para trabajar con él.

“No nos podemos meter ene so. El jugador está convocado. Ir tiene que ir y luego veremos lo que pasa. Me hubiera gustado tener a Gareth con nosotros, pero de momento le falta. Veremos esta semana”.

Giggs, entrenador de Gales, ha expresado que que Bale le ha dicho que estará listo. Zidane respondió: “Ahora mismo no está disponible. La conversación con su seleccionador no la sé. Lo único que me interesa es tener a Gareth bien. Está molesto por no estar y nosotros no estamos contentos, quiero a todos los jugadores conmigo, disponibles. De momento no está pasando eso con Gareth”.

¿ENOJADO CON GARETH BALE?

A Zidane no le dejaron de preguntar por el futbolista galés. ¿Le molesta la actitud de Bale? Le consultaron.

Ver: La tabla de posiciones de los grupos de la Champions League

"No me molesta. También hablo para nuestra afición. Creo que el primero que sufre es el jugador. Él quiere estar con nosotros. Si no está listo para jugar, no va a jugar allí, creo. La situación es esta: se ha lesionado, ha vuelto aquí y no se ha recuperado. Él quiere recuperarse y jugar. La afición tiene que pensar en positivo. También decían que yo no quería a Bale, son tonterías. Cada uno puede hablar de mí, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Quiero que se quede hasta final de temporada. Lo tengo muy claro, luego es otra cosa lo que se muestra a nuestra afición. Él va a contar y va a intentar jugar".



Zinedine Zidane ha dejado claro que tiene una buena relación con Gareth Bale y quiere que se quede hasta final de temporada.

Asimismo, el DT de los merengues quiso dejar claro cómo es su relación con el jugador. "Tengo buena relación con Bale. Nos decimos 'buenos días' cada mañana. Yo nunca he tenido un problema con Gareth. Está aquí y yo estoy contento, como en verano. Se quedó y yo contento con tenerle. El jugador es muy bueno. Tenéis que dejar de decir que se ha ido antes del final. Cuando yo jugaba también te podías ir".

MBAPPÉ Y SU FICHAJE

Un periodista se desvió un poco sobre el tema de Gareth Bale y le preguntó a Zidane sobre la posibilidad de ver a Mbappé vestido de blanco en el futuro.

Además: La fiesta de disfraces del PSG que armó polémica en Francia

“El jugador decide su futuro. De momento es del PSG y veremos en un futuro. Yo sé que siempre lo ha dicho, que su sueño es jugar un día en el Real Madrid”, subrayó.