Alexis Duarte revive: “Me daban por muerto y ahora soy un hombre renovado”

La vida es ese pasaje en el universo que se transforma en etapas y momentos que resumen nuestra existencia siendo muchas veces removida por turbulencias y episodios de felicidad.

Así se traduce el andar de Alexis Iván Duarte quien llegó a ser uno de los mejores futbolistas de su época en la Liga Nacional (Petrotela, Platense, Marathón y Deportes Savio) y Selección de Honduras.

Sin embargo después de tocar la gloria se hundió, lo perdió todo y pasados 14 años de su retiro, las drogas y el alcohol fueron su fiel acompañante a tal punto de volverse irreconocible frente al espejo.

Mujeres, vicios y todo lo demás. Hasta hace un año yacía en las calles de Tela, Atlántida, deambulando como un vagabundo más, alejado de todos los lujos que se daba cuando llegó a ser uno los jugadores mejores pagados en Honduras.

Después de todo ello y meses de quebranto remembrando la muerte de su madre y el recuerdo agónico de la existencia de su padre, la vida le ha abierto una nueva ventana, ahora es un hombre renovado, limpio y alejado de los vicios tras 11 meses de haber llegado al borde la muerte siendo uno de los 52 internos del “Centro de Rehabilitación Mediador de un Nuevo Pacto” ubicado San Juan Pueblo, aldea de La Masica.

“Lo de Alexis Duarte fue un proceso bastante duro y difícil. Es un hombre de Dios y se le ha visto el fruto. Cuando ingresó vino en una etapa terminal, llegó descalzo, enfermo y traía epilepsia. Ahora ha salido adelante gracias a Dios y a su esfuerzo. Desde que llegó aquí le dije que este era el mejor gol de su vida”, explica el pastor y director del centro de rehabilitación, Pedro Guzmán.

Con su historia escrita con estiletes de agonía quiere redactar una nueva página con su familia como protagonista buscando su reintegración con sus hijos y el deseo de conocer a sus nietos.

“Uno de mis grandes anhelos es reunirme con mis hijos. Dos de ellos están en Estados Unidos y otro se fue para España, el resto está viviendo en Honduras. Mi hija se casó, tiene una hija, así que ya soy abuelo. Con Kevin he perdido comunicación, ya tengo un año de estar aquí, pero esto me va a servir para que la gente se ubique de tantas veces que me han dado por muerto.

Y agrega: "Estoy listo para reintegrarme con la familia. A aquel Alexis que dieron por muerto, ese es el anterior, hoy soy una nueva criatura después de tantos años luchando. Estando en el centro de rehabilitación me estaban dando por muerto en un medio y fue tremendo show el que hicieron. Me hija habló y dijo que no era cierto”.

Arrepentimiento y un nuevo Alexis Duarte

En toda su trayectoria Alexis Duarte asegura que llegó a ganar cerca de 10 millones de lempiras en concepto de salarios, pero hoy su cuenta bancaria está vacía y sobre su pasaje en el fútbol dice que “me dejó muchas cosas, sobre todo muchas amistades y el hecho de haberme encontrado con lo mejor -que es Dios, mi salvador-.”

Ante ello admite que “un vicio llama a otro vicio. Hay algunos que no beben, pero son tremendos drogadictos, otros no beben, ni son drogos, pero son unos tremendos infieles o ladrones. Siempre hay algo en lo cual el ser humano cae. Yo caí en la bebida y cuando estuve en el Marathón vi que era fácil agarrar dinero, fue allí cuando aprendí a inhalar cocaína”.

En lo demás se arrepiente alegando que "lo que hicimos atrás, ya está hecho, eso quedó atrás. Ahora hay que vivir nuestro presente, pero buscando la ayuda de Dios para salir adelante” es por ello que considera que “las drogas y el alcohol no está mi memoria. El enemigo va a tratar de dañarme mentalmente, pero estoy agarrado de la mano de Dios”.

Pasó lo que pasó en los años anteriores, ahora Alexis Duarte solo tiene ojos para lo que viene en su vida en el futuro teniendo como objetivo su deseo de ser entrenador de fútbol.

“Me arrepiento de todas las decisiones que tomé porque fueron malas. Con el tiempo sabía con la actitud de las personas o trabajos que perdía. Muchos decían que era un jugador para estar en el extranjero, pero eso me motiva, no he muerto, no me hace falta un brazo o un pie. Tengo mi fuerza en Dios. Mi meta ahora es ser entrenador de fútbol. Necesito sacar los cursos para enseñar el sistema de juego y acerca de la vida privada”, cerró.

Trayectoria de Alexis Duarte

Alexis Iván Duarte anotó 19 goles en Liga Nacional; 1 con Petrotela en el Torneo 1993-1994, 12 con Platense en los torneos 1995-1996 y 1996-1997, marcó 5 goles con Marathón en el Apertura 1997-1998 y anotó 1 con Deportes Savio en el Apertura 2000-2001. Su retiro oficial fue en el 2004 a sus 30 años tras un accidente que lo dejó en coma.